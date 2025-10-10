Κάλεσμα της ΓΣΕΕ για το συλλαλητήριο της Τρίτης

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) καλεί κάθε εργαζόμενη και εργαζόμενο να λάβει μέρος στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025 και στο συλλαλητήριο που αυτό οργανώνει στο Σύνταγμα, στις 11:00.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με την απεργιακή κινητοποίηση εκφράζεται η αντίθεση «ενάντια στο 13ωρο και στην περαιτέρω ελαστικοποίηση των όρων εργασίας».

Παράλληλα, η ΓΣΕΕ διεκδικεί την πλήρη αποκατάσταση του πλαισίου των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, «του μόνου δρόμου για τη ριζική βελτίωση των όρων εργασίας και της αμοιβής των εργαζομένων», καθώς και τη μείωση του ωραρίου εργασίας.