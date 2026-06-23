Κάλεσμα στον κόσμο της εργασίας από το Φεστιβάλ της ΚΝΕ στα Χανιά

Κάλεσμα στον κόσμο της εργασίας «να μην εγκλωβιστεί, να μην παγιδευτεί στο “να φύγει ο Μητσοτάκης, να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας”, αλλά να πάρει υπόψη του ότι οι “Μητσοτάκηδες” είναι πολλοί και προετοιμάζονται» απεύθυνε από το φεστιβάλ της ΚΝΕ- Οδηγητή το βράδυ της Κυριακής το μέλος του Π.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ κ. Γιώργος Μαρίνος

Ο κ. Μαρίνος ήταν κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση στην οποία ζήτησε «δύναμη στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα για να φύγει συνολικά η αντιλαϊκή πολιτική».

Αναφερόμενος στο 52ο φεστιβαλ της ΚΝΕ μίλησε για μια «πολύ μεγάλη ιστορική υπόθεση.

Αυτό το φεστιβάλ από την Κρήτη μέχρι τη Θράκη είναι το πιο σημαντικό πολιτικό- πολιτιστικό φεστιβάλ στη χώρα. Το μεγαλύτερο πολιτικό πολιτιστικό φεστιβάλ της νεολαίας.

Άντεξε μέσα σε μια πορεία και προσέφερε πολλά στο λαό μας και στις νέες γενιές.

Και αυτό αποκτά σήμερα ιδιαίτερη σημασία».

Στη συνέχεια στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα των Αμερικανονατοϊκών βάσεων και στις πρόσφατες κινητοποιήσεις για την απομάκρυνση τους.

«Ο αγώνας 100 και πάνω μαζικών φορέων του νησιού στράφηκε αποφασιστικά ενάντια στην αμερικάνικη βάση της Σούδας. Απαίτησε και απαιτεί να ξηλωθεί γιατί είναι επικίνδυνη εχθρική βάση για το λαό μας στην υπηρεσία του Αμερικάνικου και νατοϊκού ιμπεριαλισμού και όχι μόνο είναι ορμητήριο πολέμου, οδηγεί σε πολύ οδυνηρά αντίποινα για το λαό μας. Ό,τι και να πουν οι υπερασπιστές των Αμερικάνων και τις αμερικάνικες βάσεις, αυτό έχει καταγραφεί τώρα ότι η βάση στη Σούδα εκτός από ορμητήριο είναι και εστία πηγή αντιποίνων, όπως ζήσαμε με τις απειλές του Ιράν και τις επιθέσεις που έγιναν με drones και στη βάση στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, αλλά και σε αμερικάνικες βάσεις σε μία ευρύτερη περιοχή.

Αυτά τα έχει αναδείξει, τα αναδεικνύει το ΚΚΕ και η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας και συνεχίζουμε εφοδιάζοντας και εξοπλίζοντας με επιχειρήματα το χανιώτικο λαό.»

Ερωτηθείς από τα “Χ.ν.” αναφορικά με την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, με τη δημιουργία νέων κομμάτων ο κ. Μαρίνος απάντησε πως «η Νέα Δημοκρατία εισπράττει την έντονη αποδοκιμασία, δυσαρέσκεια, αγανάκτηση του λαού μας. Στοιχίζει ακριβά η πολιτική της ακρίβειας, της καθήλωσης των μισθών και των συντάξεων, της εμπορευματοποίησης της υγείας, της πρόνοιας, της παιδείας. Το πολιτικό σκηνικό είναι όπως λέμε σε μία πορεία όπως η κινούμενη άμμος και αυτό είναι γιατί έχει σαπίσει, υπηρετεί χρόνια και ανεξάρτητα από κυβέρνηση τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών του λαού μας, τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και ο λαός πρέπει να βγάλει ουσιαστικά συμπεράσματα. Κυβέρνησαν χρόνια και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και δημιούργησαν, συγκρότησαν από κοινού κυβερνήσεις ενάντια στο λαό, στην εργατική τάξη και στα λαϊκά στρώματα. Κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ που καλλιέργησε ψεύτικες ελπίδες και προσδοκίες, κυβέρνησε ο Τσίπρας και δεν μπορεί ο λαός να παγιδευτεί στα ψεύτικα και απατηλά συνθήματα τους αυτών των κομμάτων, αλλά και στο κόμμα της Κωνσταντοπούλου, του Βελόπουλου, της Καρυστιανού. Γιατί κοινός παρονομαστής στην πολιτική τους είναι η στήριξη του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος, του μεγάλου κεφαλαίου, του ΝΑΤΟ αυτού του δολοφόνου των λαών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξηλώνει όλα τα χρόνια με τη στρατηγική της εργασιακά, ασφαλιστικά, δημοκρατικά δικαιώματα των λαών»..

Ο ίδιος τόνισε πως απάντηση στα παραπάνω είναι η ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ώστε «να δυναμώσει αυτή η λαϊκή πάλη αλλά και στις εκλογές που έρχονται όποτε και να γίνουν, να είναι το ΚΚΕ μία ισχυρή πανίσχυρη εργατική λαϊκή αντιπολίτευση ώστε να νιώθει η όποια αντιλαϊκή κυβέρνηση την καυτή ανάσα του λαού μας. Το ΚΚΕ έχει μεγάλη συνεισφορά στον αγώνα των εργατών και των εργατριών, των βιοπαλαιστών αγροτών στον αγώνα που έδωσαν όλο το προηγούμενο την προηγούμενη περίοδο έναν ηρωικό αγώνα 55 ημερών είναι στο πλευρό των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών, παλεύει για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Συμμετέχει στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας αλλά και την πολιτική των άλλων κομμάτων του συστήματος όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι το κόμμα του Τσίπρα που υπηρετούν συνολικά τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, των βιομηχάνων, όλων αυτών που στρέφονται χρόνια ενάντια στο λαό μας και εκμεταλλεύονται το μόχθο του. »

Στο χώρο του φεστιβάλ υπήρχαν βιβλιοπωλείο, γίνονταν ξεναγήσεις στις εκθέσεις με ιστορικό υλικό, πολλές δράσεις για παιδιά, μαθητές, φοιτητές, μπαρ κα.