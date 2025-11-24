Κάλεσμα στο παγχανιώτικο συλλαλητήριο για την υγεία από το Εργατικό Κέντρο Χανίων

Κάλεσμα για συμμετοχή στο συλλαλητήριο για την υγεία, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27/11 στις 18:00, απευθύνει με ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο Χανίων.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει «την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου έπειτα από κάλεσμα του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Χανίων, της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Νομού Χανίων και του Εργατ/κού Κέντρου Ν. Χανίων πραγματοποιήθηκε ενημέρωση στην αίθουσα συνελεύσεων του Εργατικού Κέντρου πάνω στο θέμα της δημόσιας υγείας και την κατάσταση του νοσοκομείου μας.

Στην ενημέρωση έδωσαν το παρών πλήθος κόσμου, μεταξύ των οποίων πρωτοβάθμια σωματεία, συνταξιουχικές οργανώσεις, εργοδοτικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς, σύλλογοι, συλλογικότητες, εκπρόσωποι κομμάτων και εκλεγμένοι από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Έγινε εκτενής ενημέρωση από τους επιστήμονες και τους εργαζόμενους στην υγεία και έπειτα από διαλογική συζήτηση αποδείχτηκε περίτρανα ότι η υγεία στον Νομό Χανίων όντως αιμορραγεί από την έλλειψη προσωπικού στο νοσοκομείο και στις δομές υγείας, με αποτέλεσμα αυτό να υπολειτουργεί, να κλείνουν κλινικές,-και να είναι έτοιμες να συμπαρασύρουν και άλλες,-εφόσον δεν υπάρχουν ιατροί και προσωπικό, και να οδηγούνται πολλοί συνάνθρωποί μας ασθενείς σε ιδιωτικές δομές υγείας ή σε άλλες πόλεις όπως είναι το Ηράκλειο και η Αθήνα.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Χανίων, η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ν. Χανίων και το Εργατ/κό Κέντρο Ν. Χανίων,συναποφασίσαμε την συνδιοργάνωση Παγχανιώτικου Συλλαλητηρίου στις 27 Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.00’ μ.μ. στην Πλατεία Αγοράς για να διατρανώσουμε και να διεκδικήσουμε τη στελέχωση των δομών υγείας και την δημόσια-δωρεάν υγεία.

Διεκδικούμε:

– Πλήρη στελέχωση με ανοικτή προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων μέχρι την κάλυψή τους. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

– Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων με ελαστικές θέσεις εργασίας (ΣΟΧ, ΔΥΠΑ, Επικουρικούς) χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

– Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

– Γενναίες αυξήσεις στους μισθούς όλων των υγειονομικών.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΓΕΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ, ΟΧΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΩΡΑ 6.00’ Μ.Μ.

ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ»