Κάλεσμα στο αντιπολεμικό συλλαλητήριο από το Εργατικό Κέντρο Χανίων

Κάλεσμα για συμμετοχή στο αντιπολεμικό συλλαλητήριο το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη στις στις 19:00, στην Πλατεία Αγοράς, με αίτημα «την ειρήνη στην περιοχή και την αποφυγή εμπλοκής της χώρας μας σε πολεμικές συγκρούσεις» απευθύνει το Εργατικό Κέντρο Χανίων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το Εργατικό Κέντρο Ν. Χανίων εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την κλιμάκωση της έντασης και των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Οι εξελίξεις δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, ενώ η εμπλοκή στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή μας προκαλεί εύλογη ανησυχία στους εργαζόμενους και την τοπική κοινωνία.

Οι εργαζόμενοι και ο λαός των Χανίων δεν μπορούν να μένουν αδιάφοροι μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις. Η ειρήνη, η ασφάλεια των λαών και η αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα.

• Όχι στον πόλεμο – Ναι στην ειρήνη και την ασφάλεια των λαών.

• Καμία εμπλοκή της χώρας μας σε πολεμικές συγκρούσεις.

• Να μπει φρένο στα σχέδια που μετατρέπουν τη χώρα σε ορμητήριο πολέμου και στόχο αντιποίνων.

• Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους.

Καλούμε τους εργαζόμενους και τους πολίτες των Χανίων να συμμετάσχουν μαζικά στο αντιπολεμικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Μαρτίου, στις 19:00, στην Πλατεία Αγοράς, με αίτημα την ειρήνη στην περιοχή και την αποφυγή εμπλοκής της χώρας μας σε πολεμικές συγκρούσεις.

Η συμμετοχή όλων μας είναι σημαντική»