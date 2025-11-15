menu
Κάλεσμα στα Δικαστήρια για το “Μαρκοπούλου”

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0
0

Κάλεσμα προς όλους τους πολίτες να παραστούν στα Δικαστήρια την ερχόμενη Τρίτη για την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων για το πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου απευθύνουν η οικολογική πρωτοβουλία Χανίων, πρωτοβουλία Χανιωτών για το στρατόπεδο Μαρκοπούλου και ο σύλλογος γειτονιά του Αη Γιάννη.

Όπως αναφέρουν στην σχετική ανακοίνωση:

«Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους τους συμπολίτες μας που πιστεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης μας, με τη δημιουργία χώρου αστικού πρασίνου στο πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου, να παραστούν την Τρίτη 18 Νοεμβρίου στις εννιά το πρωί, στα Δικαστήρια.
Την ημέρα αυτή θα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα, κατά της λειτουργίας χώρου στάθμευσης 130 θέσεων σε ένα μεγάλο τμήμα του χώρου ΧΩΡΙΣ τις απαιτούμενες νόμιμες άδειες.
Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη για να ακουστεί η φωνή μας.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
Ο χώρος του πρώην Στρατοπέδου Μαρκοπούλου να μετατραπεί ολόκληρος σε Πάρκο, χωρίς καθυστερήσεις και παλινωδίες τοποθετώντας «προσωρινές» χρήσεις που υπονομεύουν την δημιουργία του πνεύμονα πρασίνου που έχει άμεση ανάγκη η πόλη μας.
Την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος και του εφιάλτη της στάθμευσης της πόλης μας, με την συστηματική υλοποίηση από τον Δήμο όλων των μέτρων και ενεργειών που καθορίζονται από το στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, χωρίς να επιβάλλονται επίπλαστες «προσωρινές λύσεις», όπως αυτή του Μαρκόπουλου.
Καλούμαστε να είμαστε όλοι και όλες εκεί για να αποτρέψουμε την μεθόδευση που επέλεξε η Δημοτική Αρχή για να παραπέμψει στις καλένδες το πάρκο πρασίνου, για το οποίο τόσα χρόνια αγωνιζόμαστε».

