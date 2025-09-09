Κάλεσμα σε διαδήλωση από το συνδικάτο τροφίμων και ποτών

Το Δ.Σ. του Συνδικάτου τροφίμων και ποτών Ν. Χανίων καλεί τα μέλη του και όλους τους συναδέλφους στον κλάδο να «ξεσηκωθούν μπροστά σε νέο νομοσχέδιο έκτρωμα που φέρνει η κυβέρνηση για 13 ώρες εργασίας στον ίδιο εργοδότη»

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «Το νέο νομοσχέδιο φέρνει:

• την 13ώρη συνεχόμενη εργασία την ίδια ημέρα σε έναν εργοδότη.

• Το ωράριο λάστιχο που θα προσαρμόζεται ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα, ακόμα και έτος σύμφωνα με τις ανάγκες του εργοδότη.

• Τον «χρόνο προετοιμασίας» εκτός ωραρίου, δηλαδή άλλα 10 λεπτά πριν και μετά τη δουλειά δώρο στον εργοδότη.

• Τον τεμαχισμό της άδειας σε πολλά μικρά τμήματα, οδηγώντας ιδιαίτερα την καλοκαιρινή άδεια, που αποτελεί ανάγκη των εργαζομένων, να μετατρέπεται σε τριήμερα ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

• Τιις προσλήψεις και απολύσεις με συμβάσεις 2 ημερών ακόμα και για ανήλικους με ένα μήνυμα!

Η κυβέρνηση φέρνει αυτό το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που έρχεται να τσακίσει ό,τι εργασιακό δικαίωμα έχει απομείνει όρθιο, δίνοντας τη δυνατότητα στους εργοδότες να επιβάλλουν την 13ωρη εργασία, ακόμα πιο ελαστικά ωράρια, απλήρωτες υπερωρίες και συμβάσεις-λάστιχο. Μας γυρίζει δεκαετίες πίσω, σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα, στη δουλειά ήλιο με ήλιο, χωρίς δικαίωμα για ελεύθερο χρόνο, ξεκούραση, εργασιακή και προσωπική σταθερότητα. Απαιτούμε εδώ και τώρα από την κυβέρνηση να το αποσύρει.

Οι 13 ώρες δουλειάς στην παραγωγή, τις αποθήκες, μέσα στα ψυγεία και παντού που θα επιβάλλει η εργοδοσία κάτω από πιέσεις και εκβιασμούς, ιδιαίτερα εκεί που οι εργαζόμενοι είναι ανοργάνωτοι, δεν υπάρχει συνδικάτο που να υπερασπίζεται τα δικά τους συμφέροντα, σημαίνουν ότι ο εργαζόμενος θα γυρνά σπίτι μετά από 16 ώρες σωματικά, πνευματικά και ψυχικά τσακισμένος.

Με τον ελεύθερο χρόνο να έχει εκμηδενιστεί αναγκάζεται να απέχει από κάθε

δραστηριότητα, επιδεινώνονται συνολικά οι όροι ζωής του εργαζόμενου.

Η ζωή του καταστρέφεται.

Βιομήχανοι, κυβερνήσεις και ΕΕ θεωρούν τον εργαζόμενο αναλώσιμο, μία κακοσυντηρημένη μηχανή με μικρότερη διάρκεια ζωής, που θα παράγει για όσες

ώρες την ημέρα μπορεί να σταθεί στα πόδια του κέρδη για την μεγαλοεργοδοσία.

Η βασική επιδίωξη των βιομηχάνων, των επιχειρηματικών ομίλων προωθείται με σχέδιο απ΄όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών με σειρά αντεργατικών νόμων για την υπονόμευση των ΣΣΕ και του 8ώρου, για ευελιξία και διευθέτηση του χρόνου εργασίας με την εφαρμογή σχετικών οδηγιών και αποφάσεων της ΕΕ, την κατάργηση ουσιαστικά της κανονικής εργάσιμης μέρας που αποτελούσε μια από τις σημαντικότερες κατακτήσεις της εργατικής τάξης.

Με απύθμενο θράσος προπαγανδίζουν ότι θα έχουμε αύξηση του εισοδήματος όταν δεν μπορούμε να ζήσουμε με το 8ωρο που ήταν κατάκτηση του προηγούμενου αιώνα. Παρά την αλματώδη εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, την τεράστια αύξηση του πλούτου που παράγουμε, να ζούμε χειρότερα από τις προηγούμενες γενιές.

Πληρώσαμε την κρίση και την ανάπτυξη τους. Ζητάνε ξανά να πληρώσουμε με ενίσχυση της ευελιξίας για να κάνουν επενδύσεις.

Έως εδώ! Απαιτούμε να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς στο ύψος των αναγκών και όχι δουλειά ήλιο με ήλιο! Δε θα μας κοροϊδεύουν ότι δήθεν θα δούμε αυξήσεις στους μισθούς μας αναγκάζοντας μας να δουλεύουμε 13 ώρες την ημέρα.

Διεκδικούμε:

• Να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο-έκτρωμα!

• 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο για όλους.

• Κατάργηση της διευθέτησης του χρόνου εργασίας και όλων των ελαστικών μορφών απασχόλησης.

• Αυξήσεις στους μισθούς, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

• Επαναφορά κατακτήσεων: τριετίες, μετενέργεια, αρχή ευνοϊκότερης σύμβασης.

• Μέτρα για την υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς.

• Καμία εμπλοκή της χώρας στους πολέμους – λεφτά για μισθούς, όχι για εξοπλισμούς!

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 19:00, ΣΤΗΝ ΠΛ.ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»