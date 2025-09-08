Κάλεσμα σε διαδήλωση από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων ν. Χανίων

Κάλεσμα σε διαδήλωση ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο απευθύνει το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων νομού Χανίων την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στις 19:00 στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς.

Όπως αναφέρει αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση «Η κυβέρνηση φέρνει νέο εργασιακό νομοσχέδιο που έρχεται να τσακίσει ό,τι εργασιακό δικαίωμα έχει απομείνει όρθιο, δίνοντας τη δυνατότητα στους εργοδότες να επιβάλλουν την 13ωρη εργασία, ακόμα πιο ελαστικά ωράρια, απλήρωτες υπερωρίες και συμβάσεις-λάστιχο. Μας γυρίζει δεκαετίες πίσω, σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα, στη δουλειά ήλιο με ήλιο, χωρίς δικαίωμα για ελεύθερο χρόνο, ξεκούραση, εργασιακή και προσωπική σταθερότητα. Απαιτούμε εδώ και τώρα από την κυβέρνηση να το αποσύρει.

Η κυβέρνηση, ενσωματώνοντας οδηγίες και κατευθύνσεις της ΕΕ, κάνει άλλη μια εξυπηρέτηση στους εργοδότες, αφού έρχεται να νομοθετήσει την εργοδοτική αυθαιρεσία και την εργασιακή ζούγκλα, δηλαδή αυτά που για χρόνια εφαρμόζονται με χίλιους δύο τρόπους, στο εμπόριο, στα σούπερ μάρκετ, στη φύλαξη, στις αποθήκες κι ένα σωρό άλλους χώρους. Η ψήφιση του νόμου δεν θα κατοχυρώσει δικαιώματα, όπως υποκριτικά λέει η κυβέρνηση. Κοροϊδεύει λέγοντας πως στο «τραπέζι της συνεννόησης» με τους εργοδότες μας είμαστε ισότιμοι μαζί τους! Λες και δεν έχουν όλους τους νόμους, τους κρατικούς μηχανισμούς και την κυβέρνηση με το μέρος τους.

Στην πραγματικότητα θα γενικεύσει και θα μονιμοποιήσει την άθλια κατάσταση που ζούμε με μεγαλύτερη ευελιξία για τον εργοδότη, τσακίζοντας ακόμα και τα μισθολογικά δικαιώματα των εργαζομένων, ό,τι έχει απομείνει (νυχτερινά, υπερωρίες, αργίες κλπ)! Το νομοσχέδιο φέρνει:

Την 13ώρη συνεχόμενη εργασία την ίδια ημέρα σε έναν εργοδότη.

Το ωράριο λάστιχο που θα προσαρμόζεται ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα, ακόμα και έτος σύμφωνα με τις

ανάγκες του εργοδότη.

Τον «χρόνο προετοιμασίας» εκτός ωραρίου, δηλαδή άλλα 10 λεπτά πριν και μετά τη δουλειά δώρο στον εργοδότη.

Είναι ένα νομοσχέδιο κατά παραγγελία των εργοδοτικών ενώσεων και υλοποιεί κατά γράμμα τις επιταγές της ε στόχο την κερδοφορία των ομίλων μέσω του τσακίσματος του εργάσιμου χρόνου. .

Τον τεμαχισμό της άδειας σε πολλά μικρά τμήματα, οδηγώντας ιδιαίτερα την καλοκαιρινή άδεια, που αποτελεί ανάγκη των εργαζομένων, να μετατρέπεται σε τριήμερα ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

Τις προσλήψεις και απολύσεις με συμβάσεις 2 ημερών ακόμα και για ανήλικους με ένα μήνυμα!

Παρά τις γελοιότητες της κυβέρνησης και της υπουργού, ότι τα παραπάνω είναι απαίτηση κάποιων υποθετικών εργαζομένων με τους οποίους ήρθαν σε διαβούλευση και ότι έρχονται για να «εκσυγχρονίζουν» τον εργασιακό μας βίο, είναι φανερό τίνος τις ορέξεις τρέχουν να ικανοποιήσουν, με ποια πλευρά είναι, ποιο είναι το μέλλον που φαντασιώνονται για μας και τα παιδιά μας.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΣΕ ΞΕΣΗΚΩΜΟ – ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΙΣΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Αυτή η επίθεση πρέπει να μας βρει οργανωμένους στο σωματείο μας, να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε όλοι μαζί τη μαζική απάντησή μας στην κυβέρνηση, την εργοδοσία και την ΕΕ. Προχωράμε σε κινητοποιήσεις, συσκέψεις, παρεμβάσεις στους χώρους δουλειάς για όλα τα ζητήματα. Να μην περάσει αυτό το τερατούργημα!

ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΧΑΡΗ

Δεν θα βγουν από εμάς τα 800δις δαπάνες της Ε.Ε για πολεμικούς εξοπλισμούς, δεν θα δεχθούμε σαν «κανονικότητα» τον εργασιακό μεσαίωνα των επιχειρηματικών ομίλων, των κυβερνήσεων τους, της ΕΕ. Βλέπουμε ήδη κάθε μέρα στους χώρους δουλειάς μας τις εγκληματικές συνέπειες αυτής της πολιτικής. Εξαιτίας των εξαντλητικών ωραρίων και της έλλειψης μέτρων υγείας και ασφάλειας, μετράμε νεκρούς και σακατεμένους συναδέλφους μας.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ

Να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο-έκτρωμα!

ωρο – 5ήμερο – 35ωρο για όλους.

Κατάργηση της διευθέτησης του χρόνου εργασίας και όλων των ελαστικών μορφών απασχόλησης.

Αυξήσεις στους μισθούς, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Επαναφορά κατακτήσεων: τριετίες, μετενέργεια, αρχή ευνοϊκότερης σύμβασης, κυριακάτικη αργία.

Μέτρα για την υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς.

Καμία εμπλοκή της χώρας στους πολέμους – λεφτά για μισθούς, όχι για εξοπλισμούς!

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 19:00, ΣΤΗΝ ΠΛ.ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»