Κάλεσμα για συντονισμό δράσεων από την Παγκρήτια Επιτροπή ενάντια στις βάσεις και την εμπλοκή

Κάλεσμα για συμμετοχή σε συζήτηση και συντονισμό δράσεων την Τετάρτη 1 του Οκτώβρη στο Εργατικό Κέντρο Χανίων και ώρα 7 το απόγευμα απευθύνει με ανακοίνωσή της η Παγκρήτια Επιτροπή ενάντια στις βάσεις και την εμπλοκή

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση αναλυτικά «με βάση την απόφαση της Παγκρήτιας Επιτροπής Ενάντια στις Βάσεις και την Εμπλοκή για παγκρήτιες πρωτοβουλίες ενάντια στην εντεινόμενη γενοκτονία στην Παλαιστίνη, σας καλούμε την Τετάρτη 1 του Οκτώβρη στο ΕΚΧ και ώρα 7 το απόγευμα για να συζητήσουμε και να διαμορφώσουμε από κοινού τις δράσεις μας.

Απαιτούμε:

Αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτος στα σύνορα του 1967 με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ

Να υλοποιηθεί άμεσα η απόφαση του ελληνικού κοινοβουλίου του 2015 για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους.

Απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς.

Να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις.

Όχι στους ΝΑΤΟϊκούς πολεμικούς εξοπλισμούς.

Καμία στήριξη – καμία συνεργασία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ.

Λευτεριά στην Παλαιστίνη!»