Κάλεσμα για συμμετοχή στο Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή

Κάλεσμα στους Χανιώτες να παραβρεθούν στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ ΚΝΕ- Οδηγητή που θα πραγματοποιηθούν στις 20-21 Ιουνίου, στο πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου, με ώρα έναρξης 19:00 απηύθυναν σε συνέντευξη Τύπου τα Τομεακά Συμβούλια Χανίων και Σπουδάζουσας της ΚΝΕ.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει:

Σάββατο:

Stand up comedy με τον Κώστα Μαλιάτση.

Λαϊκό γλέντι με τους Εντέχνως Λαϊκούς

Κυριακή:

Συναυλία με τους «The Halicuti Band»

Πολιτική συγκέντρωση και ομιλία από τον Γιώργο Μαρίνο, μέλος του ΠΓ

της ΚΕ του ΚΚΕ.

Συναυλία από το συγκρότημα «Κοινοί Θνητοί»

Το Σάββατο στο Μαθητικό στέκι θα γίνει Παρουσίαση των μαθητικών προτζεκτ

του Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Συλλογικής και Ερευνητικής

εργασίας της ΚΝΕ.

Στο Φοιτητικό στέκι θα γίνει συζήτηση για τις αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με την αναθεώρηση του άρθρου 16, τις διαγραφές κλπ. Με τίτλο: «Οι εξελίξεις στα ΑΕΙ. Με δυνατή ΚΝΕ για το πανεπιστήμιο των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων».

Την Κυριακή στο Μαθητικό στέκι θα υπάρξει Συζήτηση/Γνωριμία με τους καλλιτέχνες του συγκροτήματος ΚΟΙΝΟΙ ΘΝΗΤΟΙ με τίτλο : «Είμαστε από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά και το αποδείξαμε ακόμα μια χρονιά!».

Στο εργατικό στέκι θα γίνει συζήτηση με εκπροσώπους εργατικών σωματείων με τίτλο: «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Με το ΚΚΕ στον αγώνα για την ανατροπή!»

Τις μέρες του Φεστιβάλ θα λειτουργεί έκθεση αφιερωμένη στα 80 Χρόνια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, βιβλιοπωλείο της «Σύγχρονης Εποχής», στέκια και γωνιές για τους μαθητές, τους φοιτητές και τους νέους εργαζόμενους, κοκτέιλ μπαρ όπως και παιδότοπος και χώρος για τις μικρότερες ηλικίες.