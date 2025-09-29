Κάλεσμα για συμμετοχή στην απεργία της Τετάρτης από τον ΣΕΠΕ Χανίων

Κάλεσμα για συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή κινητοποίηση της Τετάρτης (1/10) στις 10:00 στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς απευθύνει με ανακοίνωσή του ο ΣΕΠΕ Χανίων.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει «Την 1η Οκτωβρίου κλείνουμε όλα τα σχολεία. Κατεβαίνουμε όλοι και όλες στον δρόμο. Υπερασπιζόμαστε τη ζωή και την αξιοπρέπειά μας! Στέλνουμε καθαρό μήνυμα: η πολιτική που μας γυρίζει στον μεσαίωνα, που μας καταδικάζει σε φτώχεια και εξάντληση, το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το 13ώρο, να πεταχτεί στα σκουπίδια.

Εμείς οι εκπαιδευτικοί, που καθημερινά δίνουμε τη μάχη για τη μόρφωση των παιδιών, δεν είδαμε κανέναν εργαζόμενο γονιό να θεωρεί «πρόοδο» το ξήλωμα του ωραρίου. Δεν ακούσαμε κανέναν μαθητή να ζητά ένα μέλλον με «εργασία-λάστιχο», ένα μέλλον χωρίς αναγκαίο ελεύθερο χρόνο, χωρίς ουσιαστική ανάπαυση.

Οι έρευνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι αποκαλυπτικές: 7 στους 10 εργαζόμενους δηλώνουν ότι το ξήλωμα του ελεύθερου χρόνου επιβάλλεται από τον εργοδότη, ενώ 9 στους 10 τάσσονται υπέρ της μείωσης του εργάσιμου χρόνου χωρίς μείωση μισθού. Αυτή είναι η πραγματική φωνή των αναγκών και των δικαιωμάτων μας.

Μια ελάχιστη μειοψηφία οικονομικά ισχυρών θέλει οι εργαζόμενοι και η νέα γενιά, να βρίσκονται στην απόλυτη διάθεση της αγοράς, να προσαρμόζουν τον χρόνο και τη ζωή τους στις ανάγκες της. Είναι αυτοί που μας απειλούν για χρεοκοπία της χώρας αν δοθούν αυξήσεις στους μισθούς, 13ος – 14ος μισθός και σύνταξη, αν γίνουν μαζικές προσλήψεις, αυτοί που έφαγαν με την κουτάλα το Ταμείο Ανάκαμψης, έστησαν κομματικό μηχανισμό απευθείας αναθέσεων και διορισμών, μίζας, ΟΠΕΚΕΠΕ και φοροαπαλλαγών σε εφοπλιστές, ντόπιο Κεφάλαιο και επιχειρηματίες.

Είναι αυτοί που στηρίζουν την πολιτική της κυβέρνησης, που μας λέει ότι «δεν μπορούμε» να καλύψουμε τις ανάγκες των νοσοκομείων, γιατί αυτό υπαγορεύει η «ευρωπαϊκή οικονομία» και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί.

Είναι η ίδια πολιτική που ενισχύει με εκατοντάδες δισεκατομμύρια την «πράσινη ανάπτυξη», τους ενεργειακούς κολοσσούς, τις τράπεζες και που προβλέπει πάνω από 800 δισ. ευρώ για τον πόλεμο.

Σε όλη την Ευρώπη, στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο οι λαοί βγαίνουν στους δρόμους, δεν τσιμπάνε στην προπαγάνδα για δουλειά χωρίς όρια, για ενεργό γήρανση μέχρι τα 70, για την «πολεμική οικονομία», για καταφύγια και νοσοκομεία για τις ανάγκες του πολέμου.

Το νομοσχέδιο για το 13ωρο φέρνει μια ακόμα βαθιά τομή στη ρευστοποίηση του εργάσιμου και του ελεύθερου χρόνου, στην ίδια την ανθρώπινη ζωή. Πάει χέρι-χέρι με την επιδίωξη φίμωσης και καταστολής, άμεσα ή «προληπτικά», στους εργαζόμενους στο Δημόσιο. Συμπληρώνεται με τη διάλυση των συλλογικών δικαιωμάτων και της απεργίας, για να ανοίξει ο δρόμος στις βαθιές αναδιαρθρώσεις στο Δημόσιο, με το νέο πειθαρχικό πλαίσιο που ήδη ψηφίστηκε.

Θέλουν εργαζόμενους που ξεζουμίζονται με 13 ώρες δουλειάς στον ιδιωτικό τομέα και εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές, υπαλλήλους σε υπηρεσίες που πασχίζουν να τα βγάλουν πέρα με την υποστελέχωση, τις απαρχαιωμένες υποδομές, τους χαμηλούς μισθούς και να μη βγάζουν μιλιά για όλα αυτά.

Ο νόμος για το 13ωρο αφορά άμεσα και το Δημόσιο αφού κάθε αντεργατικό μέτρο στον ιδιωτικό τομέα γίνεται προπομπός για το Δημόσιο.

Ήδη χιλιάδες εργαζόμενοι είναι εργολαβικοί ή ενοικιαζόμενοι, ενώ η ίδια κατεύθυνση προχωρά και στην εκπαίδευση: Η «ευελιξία» και η κατάργηση του σταθερού χρόνου επιβάλλονται ήδη με τις υποχρεωτικές υπερωρίες στην εκπαίδευση, με δεκάδες χιλιάδες συμβασιούχους, με συναδέλφους που αναγκάζονται να κάνουν 2 και 3 δουλειές για να τα βγάλουν πέρα.

Η ίδια πολιτική που χαρίζει «ευελιξία» στην εργοδοσία, φέρνει φτώχεια, εξάντληση και αβεβαιότητα για όλους μας.

Καμιά θυσία για τα κέρδη των οικονομικά ισχυρών και τα γεράκια του πολέμου.

Η κυβέρνηση δεν είναι παντοδύναμη – δεν έχει καμιά λαϊκή νομιμοποίηση. Βρίσκει μοναδικό στήριγμα στην κοινοβουλευτική αντιπολίτευση που δίνει όρκο σταθερότητας αλλά και στον κρατικό κυβερνητικό συνδικαλισμό σε ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.

Να γίνουμε κοινωνική αντιπολίτευση πιάνοντας το νήμα των συγκεντρώσεων για το ατιμώρητο έγκλημα των Τεμπών, της 10ης Αυγούστου των κινητοποιήσεων αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη όπου συντελείται το ολοκαύτωμα του 21ου αιώνα με την συνέχιση της γενοκτονίας από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, σε συνέχεια κλαδικών νικηφόρων αγώνων όπως της απεργίας των ναυτεργατών της ΠΕΝΕΝ.

Αυτή η πολιτική θα σπάσει μόνο στο δρόμο. Να γίνουμε εμείς η κοινωνική αντιπολίτευση των αγώνων. Σήμερα περισσότερο από ποτέ αποτελεί κυρίαρχο καθήκον για το εργατικό και λαϊκό κίνημα να βάλουμε φρένο στην καθημερινή υποτίμηση της εργασίας και της ζωής μας με πρόταση για ξεσηκωμό και απεργιακό αγώνα διαρκείας με επαναλαμβανόμενες μορφές, καταλήψεις, διαδηλώσεις και σχέδιο ορατό, μαζικό, ικανό να δημιουργήσει πολιτικά γεγονότα που μπορεί να φέρει κλυδωνισμούς στην κυβερνητική πολιτική, να ανατρέψει την κυβέρνηση καθώς και να μπλοκάρει την υλοποίηση και το προχώρημα των σχεδίων και των απειλών της.

Διεκδικούμε δουλειά για όλους με σύγχρονα δικαιώματα. Όχι μόνο γιατί το έχουμε ανάγκη, αλλά γιατί σήμερα η επιστήμη και η τεχνολογία μειώνει τον χρόνο της παραγωγής, περιορίζει τη βαριά χειρωνακτική εργασία, δείχνει τον δρόμο για τη δραστική μείωση του χρόνου εργασίας με μισθούς που να ανταποκρίνονται σε όλες τις ανάγκες της ζωής.

Να αποσυρθεί εδώ και τώρα αυτό το έκτρωμα! Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να το φέρει στη Βουλή!

Συμμετέχουμε μαζικά στην πανελλαδική – πανεργατική απεργία την 1η Οκτωβρίου!

Δεν περιμένουμε φανταστικούς σωτήρες για να έχουμε τη ζωή που μας αξίζει. Όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, μαζί με τους γονείς, τους υπόλοιπους εργαζόμενους και τη νέα γενιά! Μόνο στον δρόμο του οργανωμένου αγώνα, με επίκεντρο τις ανάγκες μας, μπορεί να έρθουν θετικές εξελίξεις.

Διεκδικούμε:

• Να μην ψηφιστεί το ν/σχ Κεραμέως – κατάργηση του νέου πειθαρχικού στο Δημόσιο.

• Γενναίες αυξήσεις στους μισθούς. 1.200€ καθαρά κατώτατος μισθός και αντίστοιχες αυξήσεις σε όλα τα ΜΚ και Αυτόματη Τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Επιστροφή όλων των απωλειών των μνημονίων, των προγραμμάτων σταθερότητας. Μέτρα ΤΩΡΑ ενάντια στην ακρίβεια. Άμεση επιστροφή 13ου-14ου μισθού και σύνταξης.

• Δραστική μείωση του εργάσιμου χρόνου – άμεσα με 35ωρο -5νθημερο- 7ωρο

• Σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους. Μαζικές μόνιμες προσλήψεις. Κατάργηση της ελαστικής εργασίας.

• Ακύρωση κάθε μορφής ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίησης των δημόσιων αγαθών. Επιστροφή στο δημόσιο με τον έλεγχο των εργαζόμενων για να λειτουργούν σε όφελος του λαού. Όχι στην Αξιολόγηση. Διπλασιασμός των δαπανών για τα κοινωνικά αγαθά και όχι για το χρέος, τα πλεονάσματα και τους εξοπλισμούς.

• Απόσυρση κάθε πειθαρχικής δίωξης των αγωνιστών. Κάτω τα χέρια από τα σωματεία, τις ΓΣ, την απεργία.

• Λεφτά για μισθούς, συντάξεις, Υγεία, Παιδεία και όχι για τους ιμπεριαλιστικούς στρατιωτικούς εξοπλισμούς, για του πολέμου τα σφαγεία και τα κέρδη των λίγων! Άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και για την προστασία του εισοδήματος των λαϊκών νοικοκυριών.

• Καμιά εμπλοκή της χώρας μας στο μακελειό του πολέμου! Λευτεριά στην Παλαιστίνη!

• Προστασία της λαϊκής κατοικίας! Πλήρης νομοθετική προστασία της πρώτης κατοικίας των λαϊκών νοικοκυριών και απαγόρευση των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας.

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ 1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΙΣ 10:00»