Κάλεσμα για επικαιροποίηση στοιχείων των Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χανίων υπενθυμίζεται ότι οι έμποροι νωπών οπωροκηπευτικών θα πρέπει να προβούν σε ανανέωση της εγγραφής και επικαιροποίησης των στοιχείων τους, στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (Μ.Ε.Ν.Ο.), εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τριών ετών από την αρχική τους εγγραφή (σύμφωνα με το Π.Δ. 326/1998 άρθρο 3, το Π.Δ. 298/2000 άρθρο 5 και το με αρ. πρωτ. 496/79066/15-03-2024 έγγραφο ΥΠΑΑΤ).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «για την υποχρέωσή τους έχουν ήδη ενημερωθεί με γραπτό μήνυμα από το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Για τον λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέλθουν στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής, καταθέτοντας σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να τα αποστείλουν στα email: koutsouri@crete.gov.gr και malandraki@crete.gov.gr ή να κατατεθούν μέσω της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Κρήτης (η διαδικασία περιγράφεται στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση).

Για τους υπόχρεους των οποίων η εγγραφή έχει συμπληρώσει τουλάχιστον μία τριετία μέχρι τις 31/12/2025 η υπηρεσία μας θα δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2026.

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε μία από τις κάτωθι κατηγορίες επαγγελματικών βρίσκονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση https://politis.crete.gov.gr/detail.php?a=267 :

Α) ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΩΝ) (30Α-30Β)

Β) ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ – ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΩΝ (40Α-40Β)

Γ) ΕΜΠΟΡΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (40Β)

Δ) ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (50Α-50Β) – ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Για τις επιχειρήσεις της κατηγορίας ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ–ΑΠΟΣΤΟΛΕΩΝ (10Α-10Β) & ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ -ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ (20Α-20Β) η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία μας, στα τηλέφωνα 28213-46567 – Κουτσούρη Μαρία & 28213-46543 – Μαλανδράκη Ελένη.

Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προβείτε στην ανανέωση της εγγραφής σας αυτή θα απενεργοποιηθεί.

Η ανανέωση πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια»