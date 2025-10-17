menu
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, 2025
Κάλεσμα από ΣΕΠΕ Χανίων για το περιοδικό των μαθητών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Κάλεσμα για συνάντηση και συμμετοχή στο φετινό τεύχος του μαθητικού περιοδικού Τα Χανιωτάκια απευθύνει ο ΣΕΠΕ Χανίων.

Όπως αναφέρει σχετικά:

Το περιοδικό μας, τα Χανιωτάκια, διανύοντας τις πέντε δεκαετίες της έκδοσης του αποτελεί το καμάρι στην παιδική δημοσιογραφία, το καμάρι των μαθητών και γενικά των πολιτών του νομού Χανίων. Η συντακτική ομάδα καλεί όσους θέλουν να συμμετάσχουν στο φετινό τεύχος, να συναντηθούν την Τετάρτη 22 Οκτώβρη 5 το απόγευμα στο δημοτικό σχολείο Βαρύπετρου. Είναι τιμή για όλους μας να συμμετέχουμε σε αυτό το ιστορικό περιοδικό, που ακόμη γράφεται με μελάνι και μυρίζει από την αγάπη και τον κόπο των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων
7o Δημοτικό Σχολείο Χανίων
Νικηφόρου Φωκά 5».

