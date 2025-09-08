Καλάβρυτα: Συνελήφθη ηγούμενος μονής και ο βοηθός του – Ετοιμαζόταν να πουλήσει βυζαντινές εικόνες και ευαγγέλια

Στη σύλληψη ενός ηγουμένου μονής στα Καλάβρυτα προχώρησαν οι Αρχές, καθώς ετοιμαζόταν να πουλήσει ένα Ευαγγέλιο για το ποσό των 200.000 ευρώ.

Όπως μεταδίδει το cnn.gr, πρόκειται για Ευαγγέλιο, το οποίο χρονολογείται το 1.700, ενώ παράλληλα θα πουλούσε συνολικά 17 βυζαντινές εικόνες.

Μετά από επιχείρηση που στήθηκε από τις αρχές την Κυριακή (07.09.2025), γυναίκα αστυνομικός παριστάνοντας την πελάτισσα, προσέγγισε τον ηγούμενο γνωστής μονής των Καλαβρύτων, ώστε να «αγοράσουν» τις βυζαντινές εικόνες. Τότε ακριβώς τον συνέλαβαν.