» Alana Portero (µτφρ. Μαρία Παλαιολόγου, εκδόσεις Πατάκη)

Ταξιδιωτική λογοτεχνία δεν είναι µόνο εκείνη που περιγράφει ταξίδια, αλλά και εκείνη που επιλέγεται να τα συνοδεύσει. Θα επέστρεφα, κάποια χρόνια µετά, ξανά στη Μαδρίτη, ήθελα/χρειαζόµουν/προσδοκούσα κάτι µαδριλένικο. Η Κακή συνήθεια της Αλάνα Πορτέρο είχε µόλις κυκλοφορήσει· Μαδρίτη, δεκαετία του ‘80· έµοιαζε να είναι το βιβλίο που γύρευα.

Ένα κορίτσι σ’ ένα σώµα που µοιάζει αγοριού, ένα κορίτσι σε σύγχυση, προσπαθεί να καταλάβει χωρίς αστρολάβο προς τα πού θέλει να χαράξει πορεία, βαδίζοντας στις γειτονιές του κέντρου, επιστρέφοντας τα βράδια στο εργατικό προάστιο, αλλάζει ρούχα για να περάσει τα σύνορα από το εν κρυπτώ στο φανερό, αλλάζει συµπεριφορά σε µια προσπάθεια να περάσει απαρατήρητη, κλείνεται µε τις ώρες στο δωµάτιό της. Είναι µια ιστορία ενηλικίωσης αυτή. Μια Μαδρίτη σε movida, µε σκοτεινές γωνιές, µε φωτεινές γωνιές, µε καλούς και κακούς ανθρώπους.Ήδη ο θάνατος του ενός έχει απελευθερώσει ένα κύµα πολύχρωµο, ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα- προπύργιο, τα φίδια έχουν φωλιάσει στις τρύπες τους, τα φίδια ξέρουν να κάνουν υποµονή στα σκοτεινά και υγρά λαγούµια, επωάζουν τα αβγά τους, περιµένουν και εκείνα τον ιστορικό κύκλο. Όµως, οι εποχές δεν αλλάζουν µε µια ταφή, µακάρι να ήταν τόσο απλό, η συνέχεια του κακού κρύβεται πίσω από την υποκρισία, κανείς δεν ήξερε, κανείς δεν έφταιγε, όλοι πάλευαν για την αλλαγή, για τη δηµοκρατία, για την ελευθερία, το ίδιο πάντα αφήγηµα ή για την ακρίβεια το µη αφήγηµα, η ακαριαία λήθη.

Έχω αρκετές φορές δηλώσει/παραδεχτεί την αδυναµία µου µπροστά στη λογοτεχνία των µη προνοµιούχων (κυρίως) λευκών αντρών, αδυναµία διάκρισης µεταξύ της τεράστιας σηµασίας της ύπαρξης µιας τέτοιας λογοτεχνίας και της ποιοτικής στάθµης της, τα προνόµια µου µε βαραίνουν, δεν µου επιτρέπουν να δω καθαρά, δεν αφήνουν µεγάλο περιθώριο για µια καθαρή, προφανώς υποκειµενική, αξιολόγηση. Είµαι ένας άνθρωπος που για χρόνια ταλαιπωρήθηκε, και ακόµα προφανώς ταλαιπωρείται, από τα απόλυτα ζεύγη αντιθέτων, άσπρο µαύρο και πουθενά το όµορφο πολυποίκιλο γκρι. Η ανάγνωση, ανάµεσα σε τόσα άλλα, µας συστήνει τον εαυτό µας, ελπίζω δηλαδή να το κάνει, η ανάγνωση είναι ένα, ίσως παράδοξο και µη προφανές, εν εξελίξει µυθιστόρηµα ενηλικίωσης, άσχετο µε τον αριθµό των κεριών στη ζαχαρόπαστα της τούρτας. Η αµφιβολία και η αµφισβήτηση είναι οι πιο θρεπτικοί της καρποί.

Τον τελευταίο καιρό µόνο, τι και αν έχω ήδη κλείσει τα σαράντα, φανερώνεται δειλά ο ενδιάµεσος χώρος, αυτή η ταυτόχρονη παρουσία της σηµασίας και της αδυναµίας, υπάρχει όµως και άλλος χώρος να διερευνηθεί και άλλες γωνιές να φωτιστούν και να πατηθούν, ίσως και να χρησιµεύσουν ως ένα σύντοµο ή όχι διάστηµα ανάπαυσης. Είναι ξεκάθαρο απ’ όσα προηγούνται πως οι ενοχές ακόµα δεν έχουν υποχωρήσει εντελώς από το προσκήνιο, νιώθω πως πρέπει να απολογηθώ, πρώτα και κύρια στον ίδιο µου τον εαυτό, στη γαµατοσύνη µου. ∆υσκολεύοµαι να πω: το Κακή συνήθεια είναι για πολλούς λόγους ένα σηµαντικό συµβάν παρότι λογοτεχνικά δεν µε κάλυψε.

Αλίµονο, όµως, αν η ανάγνωση υπαγόταν σε ένα απόλυτο ζεύγος αντιθέτων, στην έγκριση και την απόρριψη. ∆εν είναι η πρόκληση εκείνη που χαρακτήρισε την ανάγνωσή µου. Η πρόκληση για την πρόκληση µου γεννά εδώ και χρόνια δυσανεξία. Ούτε κάποια προφανής και µονοσήµαντη απάντηση στο γιατί η Πορτέρο έγραψε αυτό το βιβλίο, πέρα της µόνης αποδεχτής: γιατί έτσι ήθελε. Και αυτή η αυτοπεποίθηση, η ανορεξία της να αποδείξει γιατί η ιστορία της πρέπει να ειπωθεί, η απουσία διάθεσης να απολογηθεί, να δικαιολογηθεί ή να πείσει, είναι που προσφέρει επιπρόσθετη αξία στην ιστορία αυτή. Όµως, σε ένα επίπεδο παραδόξως δοκιµιακό, όχι και τόσο λογοτεχνικό.

Σε καµία περίπτωση η Κακιά συνήθεια δεν είναι ένα κακογραµµένο βιβλίο, ίσως µάλιστα ένα µέρος του προβληµατισµού επί της λογοτεχνικής του αξίας να κρύβεται στο καλοσχηµατισµένο και καλογραµµένο περιεχόµενο.

Η Πορτέρο διαφεύγει του κινδύνου µιας διάχυτης εγωπάθειας, νόσος συχνή της αυτοµυθοπλασίας ή της αυτοβιογραφικής γραφής. Είναι ένα από τα κύρια βέλη απέναντι σε αυτού του είδους τη λογοτεχνία, η αυτοαναφορικότητα, η παράδοξη αναχωρητικότητα εντός ενός άκρως ρεαλιστικού πλαισίου. Η Πορτέρο γράφει για να πει πως τα κατάφερε, χωρίς τόνο το πως συνειδητά, αλλά δεν εξαντλείται εκεί, αυτό το ξέρει, έχει συµβεί πριν από το βιβλίο, δεν είναι ένα success story αυτό, αλλά η µαρτυρία µιας επιβίωσης, το οφειλόµενο ευχαριστώ σε εκείνα τα πλάσµατα που τη βοήθησαν να σταθεί απέναντι στον καθρέφτη και να αντικρίσει αυτό που είναι, να νιώσει όµορφα µε αυτό. Είναι ταυτόχρονα και ένα εγχειρίδιο, αλλά δεν σου λέει το πώς θα τα καταφέρεις, αλλά πως θα τα καταφέρεις, µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο, µε τον δικό σου τρόπο. Γι’ αυτό δεν ωραιοποιεί, γι’ αυτό δεν δυστοπεί, όλα υπάρχουν µέσα σε όλα, άλλωστε. ∆εν εκβιάζει το συναίσθηµα, πόσο σηµαντικό και αυτό, ε;

Σ’ ένα βιβλιοπωλείο άκουσα µια πελάτισσα να λέει, αφού της περιέγραψαν την πλοκή µέσες άκρες: α, τέτοιο είναι; ∆εν χρειάζεται να προσθέσω κάτι για τη σηµασία βιβλίων όπως αυτό, τόσα και άλλα τόσα, και άπειρα ακόµα τόσα.

∆ιαβάζω όσα ως τώρα έχω γράψει, κάποιες αλλαγές ίσως χρειάζονται, κάποια σηµεία ίσως καλύτερο φωτισµό, διαβάζω ωστόσο και διακρίνω τη σηµασία που και αυτό το βιβλίο είχε για µένα, όλα όσα προήλθαν ως σκέψη, ως ξύσιµο µιας επιφάνειας. Τι άλλο να πω, πέρα από αυτό;

Κλείνοντας θα ήθελα, ωστόσο, κάτι ακόµα να πω, κάτι που αφορά µια µεταφραστική επιλογή. Ο κόσµος γύρω µας αλλάζει, συνέβαινε και θα συµβαίνει, η γλώσσα ως µια κατασκευή γνωρίζει κάποιες µετατροπές απαραίτητες. Η Πορτέρο µιλάει για εκείνη σε γένος θηλυκό ακόµα και για την περίοδο εκείνη που όλοι την αντιµετώπιζαν ως αυτό που φαινόταν να είναι, ως αγόρι. Νιώθω, ίσως διαισθητικά, πως εκείνη δεν θα επέλεγε το «ο εαυτός µου» αλλά το «η εαυτή µου» και πριν πείτε πως κάτι τέτοιο δεν είναι δόκιµο, σκεφτείτε το καλά, ίσως από την απάντησή σας να φανεί µια ακόµα µεγαλύτερη ανάγκη για βιβλία όπως αυτό.

υγ. Προφανώς και σε κάθε (ψευτο)δίληµµα Μαδρίτη ή Βαρκελώνη, η απάντηση θα είναι προφανής.