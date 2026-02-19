Καισαριανή: Την Παρασκευή οι Έλληνες εμπειρογνώμονες στη Γάνδη για τις φωτογραφίες

Το πρωί της Παρασκευής αναμένεται να φτάσουν στη Γάνδη Έλληνες εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να συναντηθούν με τον Βέλγο συλλέκτη που έθεσε προς πώληση φωτογραφίες τις 12 φωτογραφίες που απαθανατίζουν τα τελευταία λεπτά της πορείας προς την εκτέλεση, των 200 κομμουνιστών, στο σκοπευτήριο της Καισαριανής, την πρωτομαγιά του 1944.

Οπως μετέδωσε το ertnews, η ελληνική αποστολή, που αποτελείται από έμπειρους υπηρεσιακούς παράγοντες και εξειδικευμένους φωτογράφους, θα εκκινήσει μια διαδικασία τριών σταδίων. Πρώτο μέλημα των εμπειρογνωμόνων είναι η επικύρωση της αυθεντικότητας των φωτογραφιών, το δεύτερο η εξακρίβωση της προέλευσής τους, δηλαδή το πώς ακριβώς κατέληξαν στα χέρια του ιδιώτη. Στη συνέχεια, θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση για τη μεταφορά του αρχείου στο ελληνικό κράτος, μια επιχείρηση που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη λεπτότητα.

Με απόφασή του, το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων, χαρακτήρισε τις φωτογραφίες στο σύνολο τους «μνημείο», κάτι το οποίο είναι σημαντικό όχι μόνο γι αυτό το συγκλονιστικό που αποτυπώνουν, αλλά και για να προχωρήσει η διαδικασία, όπως ορίζεται και να διασφαλιστεί κάθε πιθανότητα να επιστραφούν οι φωτογραφίες πίσω στην Ελλάδα, όπως ανέφερε η ανταποκρίτρια του ΕΡΤnews, Έλενα Αποστολίδου.

Το Υπουργείο Πολιτισμού χαρακτήρισε τις φωτογραφίες ανεκτίμητες, καθώς δίνουν «πρόσωπο» στις ιστορικές μαρτυρίες για το ήθος και τον πατριωτισμό τους, λίγες στιγμές πριν από την εκτέλεσή τους.

«Η αρμόδια Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς επικοινώνησε άμεσα με τον συλλέκτη και εμπειρογνώμονες μεταβαίνουν την Παρασκευή στην έδρα του, στο Έβεργκεμ του Βελγίου, ώστε να διαπιστώσουν εκ του σύνεγγυς τη συλλογή και να συνομιλήσουν μαζί του. Με την σημερινή κήρυξη της συλλογής ως μνημείο, το Υπουργείο Πολιτισμού αποκτά το έρεισμα για να την διεκδικήσει και να την αποκτήσει εκ μέρους του ελληνικού κράτους», δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι φωτογραφίες αυτές φέρεται να αποτελούν μέρος της προσωπικής συλλογής του Χέρμαν Χόγιερ, υπολοχαγού της Βέρμαχτ κατά την περίοδο της Κατοχής. Ο Χόγιερ, ο οποίος υπηρετούσε στο στρατόπεδο της Μαλακάσας, φέρεται να είχε λάβει ρητή εντολή να παρακολουθήσει ή και να συνδράμει στη διαδικασία της εκτέλεσης στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, καταγράφοντας με τον φακό του τις τραγικές στιγμές.

Η υπόθεση έλαβε διαστάσεις όταν οι επίμαχες φωτογραφίες εμφανίστηκαν το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου σε γνωστό ιστότοπο δημοπρασιών. Παρά το γεγονός ότι αποσύρθηκαν από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα δύο ημέρες αργότερα, η συλλογή παραμένει προς πώληση, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις ελληνικές αρχές. Η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου Πολιτισμού ήρθε σε επαφή με τον συλλέκτη που κατέχει τα ντοκουμέντα, προκειμένου να εκκινήσουν οι διαδικασίες επιστροφής τους στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανακήρυξη της συλλογής ως μνημείο αποτελεί ένα κρίσιμο θεσμικό βήμα, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι το Συμβούλιο έχει προχωρήσει σε τελεσίδικη πιστοποίηση της αυθεντικότητας του υλικού σε αυτό το στάδιο. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί με την αποστολή κλιμακίου εμπειρογνωμόνων στη Γάνδη την προσεχή Παρασκευή, όπου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον κάτοχο της συλλογής για την από κοντά εξέταση των φωτογραφιών και τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών.

Η ελληνική κυβέρνηση διαμηνύει πως η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης μιας από τις πιο εμβληματικές και τραγικές σελίδες της Εθνικής Αντίστασης, διασφαλίζοντας ότι το σπάνιο αυτό οπτικό υλικό θα περιέλθει οριστικά στην κατοχή του ελληνικού λαού.