«Καιρού επιτρέποντος» άρχισε κάπως πρόωρα η συγκοµιδή στην Κρήτη

» Σχετικά καλές οι αποδόσεις, µε προβλήµατα η ποιότητα!

Κάπως άκαιρα άρχισε φετος συγκοµιδής της νέας σοδειάς στην Κρήτη αφού ήδη πλησιάζουµε στα µέσα Νοέµβρη και οι αναµενόµενες βροχές δεν ήρθαν ακόµη σε πολλές περιοχές του νησιού.

Ωστόσο, αρκετοί παραγωγοί σε διάφορες περιοχές της χώρας και βέβαια στην Κρήτη , παρασυρόµενοι από την καλοκαιρία που υπήρχε «καιρού επιτρέποντος» άρχισαν την συγκοµιδή!

Έτσι έχουµε κάποιες ενδείξεις, αλλα όχι σίγουρα αντιπροσωπευτικές, για την ερχόµενη σοδειά!.

Οι αποδόσεις του καρπού σε λάδι κυµάνθηκαν από 6 έως 5 προς ένα (δηλαδή 17% – 20%) και µπορεί να θεωρηθούν καλές για την εποχή. Ωστόσο πρέπει να σηµειωθεί ότι οι αποδόσεις αυτές οφείλονται στο ότι ο ελαιόκαρπος από τον όποιο προέκυψαν δεν ήταν τόσο καλά ενυδατωµένος λογω της ανοµβρίας και επί πλέον η ελαιοπεριεκτικότητα του είχε επηρεαστεί θετικά από την υψηλή ηλιοφάνεια των ηµερών που προηγήθηκαν.

Η ποιότητα όµως του ελαιολάδου που παράχθηκε δεν φαίνεται να ήταν αρκετά καλή. Υπήρχαν ελαιόλαδα µε οξύτητες 0,3ο αλλα και αρκετά µε οξύτητες 0,6ο πράγµα που δείχνει ύπαρξη δακοπροσβολών η έκταση των όποιων δεν έχει ακόµη φανεί. Παρατηρηθήκαν επίσης και αυξηµένοι συντελεστές Κ καθώς και όχι καλά οργανοληπτικά που πρέπει να αποδοθούν µάλλον στην ανοµβρία και τις υψηλές θερµοκρασίες που προηγήθηκαν.

Προβλήµατα και στην Ισπανία

Πάντως, παρόµοια προβλήµατα στις αποδόσεις και την ποιότητα των νέων λαδιών λογω της ξηρασίας και των υψηλών θερµοκρασιών φαίνεται να υπάρχουν και σε περιοχές της Ισπανίας.

Όπως αναφέρουν δηµοσιεύµατα Ισπανικών ΜΜΕ οι ελαιοπαραγωγοί περιοχών στις όποιες υπήρξε παντελής έλλειψη βρόχων κατά τους τελευταίους τέσσερις µήνες είναι πολύ προβληµατισµένοι. Και αυτό, σηµειώνουν, γιατί βλέπουν ότι τα νέα ελαιόλαδα που συγκοµίζουν έχουν υψηλά επίπεδα αιθυλεστέρων και οργανοληπτικά προβλήµατα κάτι που σίγουρα θα επηρεάσει αρνητικά και τις τιµές του προϊόντος.