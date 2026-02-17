Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και άνεμοι έως 9 μποφόρ στην Κρήτη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες ΠΡΟΒΛΈΠΟΝΤΑΙ:

α. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα

β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες

γ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

δ. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμαε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα ΠΝΈΟΥΝ:

α. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) μέχρι το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα – βράδυ βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ

β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ δυτικοί 9 μποφόρ.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη (κυρίως τα δυτικά και νότια τμήματα), τις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά), τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι τοπικά ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά που κατά τόπους στα ορεινά Ηπείρου και Μακεδονίας θα είναι πρόσκαιρα πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα – βράδυ βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ. Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ δυτικοί 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια και τα δυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στα δυτικά τους 13 με 15, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 18 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 10 βαθμούς Κελσίου και τις βραδινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Πρόγνωση για:Κρήτη

ΚΑΙΡΌΣ: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα.

ΑΝΕΜΟΙ: Νοτιοδυτικοί 7 με 8 και από το βράδυ δυτικοί τοπικά 9 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.