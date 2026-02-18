Καιρός – ΕΜΥ: «Βελτίωση από το μεσημέρι στην Κρήτη» – Aνεμοι 9 με 10 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση

«Αρχικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Βελτίωση από το μεσημέρι», προβλέπει για σήμερα Τετάρτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα είναι δυτικών διευθύνσεων 9 με 10 μποφόρ με γρήγορη

εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Για την Πέμπτη προβλέπεται αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, στα δυτικά όμως γρήγορα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και μετά το μεσημέρι στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τη νύχτα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, γρήγορα όμως θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 και από αργά το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της.