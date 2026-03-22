Καιρός: Τοπικές βροχές στην Κρήτη και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, την Εύβοια και την Θράκη και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά των υπόλοιπων ηπειρωτικών περιοχών.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 13 με 16 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα και την νότια Κρήτη τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για:Κρήτη

ΚΑΙΡΌΣ: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά

ΑΝΕΜΟΙ: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Από 09 έως 15 με 16 και τοπικά στη νότια Κρήτη τους 17 βαθμούς Κελσίου.