Καιρός: Τα πρώτα τριαντάρια στην Κρήτη το Σάββατο

Ισχυροί νότιοι άνεμοι στα βόρεια τμήματα της Κρήτης οδήγησαν τη θερμοκρασία σε επίπεδα άνω των 30 βαθμών (για πρώτη φορά μέσα στο 2026).

Αυτό σημειώνει ο Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος.

Οι 8 υψηλότερες θερμοκρασίες από τους 67 μετεωρολογικούς σταθμούς που λειτουργεί το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr στην Κρήτη, δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Η επίδραση των νοτίων ανέμων στη διαμόρφωση της θερμοκρασίας παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα από τον μετεωρολογικό σταθμό του Ρεθύμνου.

Mέχρι τις 12 το μεσημέρι η θερμοκρασία ήταν στους 21°C και μόλις ενισχύθηκαν οι νότιοι άνεμοι μέσα σε μία ώρα η θερμοκρασία ανέβηκε 8°C ενώ η σχετική υγρασία από το 70% υποχώρησε στο 20%.