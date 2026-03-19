Καιρός: Σε Ασκύφου και Ασή Γωνιά οι περισσότερες βροχές την Πέμπτη



Οι περισσότερες βροχοπτώσεις πανελληνίως σημειώθηκαν στ’ Ασκύφου την Πέμπτη και ακολουθεί η Ασή Γωνιά.

Αμέσως μετά είναι το Καταφύγιο Ταύρης και τα Νεροκούρου Χανίων.

Για να ακολουθήσουν η Πύλος, η Αργυρούπολη Ρεθύμνου, το Θέρισο Χανίων και τα Ρούστικα Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – meteo.gr, βροχοπτώσεις σημειώθηκαν την Πέμπτη σε σημαντικό μέρος της χώρας ενώ σποραδικές καταιγίδες εκδηλώνονται κυρίως στο Ιόνιο, στις δυτικές ακτές της Πελοποννήσου και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν σε ορεινές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού της χώρας.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το μεγαλύτερο ύψος υετού έως τις 16:20 της Πέμπτης 19/03 καταγράφηκε στην Ασκύφου Χανίων και ήταν ίσο με 63.2 χιλιοστά. Στον χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή του υετού έως τις 16:20 της Πέμπτης 19/03 καθώς και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.