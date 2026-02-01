Καιρός: Σποραδικές καταιγίδες στην Κρήτη – Η πρόγνωση από την ΕΜΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες ΠΡΟΒΛΈΠΟΝΤΑΙ:

α. Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.

β. Στην Θεσσαλία και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. Στο ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες.

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) μέχρι αργά το απόγευμα.

ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις πρωινές ώρες.

στ. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι.

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα.

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα.

θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κακοκαιρία προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, στα βόρεια ημιορεινά και από νωρίς το απόγευμα και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και βόρεια. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 11 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 16 με 17 βαθμούς και τοπικά στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για:Κρήτη

ΚΑΙΡΌΣ: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

ΑΝΕΜΟΙ: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 τοπικά 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Από 13 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.