Καιρός: Σποραδικές καταιγίδες και νοτιάδες στην Κρήτη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανόν χαλαζοπτώσεις στα δυτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη στην αρχή της ημέρας και εκ νέου από αργά το απόγευμα και στο ανατολικό Αιγαίο μέχρι και τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις νότιους νοτιοδυτικούς ανέμους.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα νότια και στο ανατολικό Αιγαίο στην αρχή της ημέρας και εκ νέου από το απόγευμα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμαίνεται σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 4 με 5 βαθμούς περίπου. Στα βόρεια θα φτάσει τους 15 με 16, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 19 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Κρήτη

ΚΑΙΡΌΣ: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην αρχή της ημέρας και ξανά από το βράδυ.

ΑΝΕΜΟΙ: Νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά το πρωί 8 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.