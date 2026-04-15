Καιρός: Σε Πελοπόννησο και Κρήτη οι υψηλότερες θερμοκρασίες την Τετάρτη

Υψηλές θερμοκρασίες επικράτησαν στα νότια τμήματα της χώρας τις μεσημεριανές ώρες της Τετάρτης 15/04/2026, με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τους 26 °C στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη.

Οπως σημειώνουν από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι: Στρ. Βουγιούκας, Κ. Λαγουβάρδος, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στην Κυπαρισσία με 26,4 °C.

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες.