Καιρός: Πού αναμένονται καταιγίδες τις επόμενες ώρες

Έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες αναμένονται σε σχεδόν όλη τη Δυτική Ελλάδα τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς από την Πέμπτη θα σημειωθεί νέο κύμα κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, σε λιγότερο από 24 ώρες έβρεξε στη Ζάκυνθο 95 χιλιοστά, στον Πύργο 85, στην Ανδρίτσαινα και στην Ωλένη Ηλείας 64.

Οι καταιγίδες παρέμειναν σε έναν θαλάσσιο χώρο νότια της Ζακύνθου, γι’ αυτό δεν σημειώθηκαν μεγάλα ύψη βροχής.

Οι επόμενες μέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, θα είναι σαφώς καλύτερες, ωστόσο θα εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχές Δευτέρα (29/9), Τρίτη (30/9) και Τετάρτη (1/10).

Αύριο Δευτέρα αναμένονται βροχές και στην Αθήνα με τη θερμοκρασία να παραμένει χαμηλή και τις επόμενες μέρες. Συγκεκριμένα, στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 24-25 βαθμούς.

Ωστόσο την Πέμπτη και την Παρασκευή θα σημειωθεί βαθμιαία επιδείνωση του καιρού, που θα διασχίσει όλη τη χώρα και θα δώσει αρκετές βροχές.