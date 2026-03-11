Καιρός: Πιθανότητα τοπικών βροχών στην Κρήτη

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Πελοπόννησο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς, στα νότια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για:Κρήτη

ΚΑΙΡΌΣ: Νεφώσεις τοπικά αυξημένες. Πιθανότητα τοπικών βροχών.

ΑΝΕΜΟΙ: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Από 11 έως 18 και στη νότια Κρήτη έως 19 βαθμούς

Κελσίου.