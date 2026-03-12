Καιρός: Πιθανότητα ασθενών βροχών στην Κρήτη

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα ανατολικά και νότια, προβλέπονται για σήμερα Πέμπτη, σύμφωνα με την Ελληνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τη νότια Πελοπόννησο και στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για:Κρήτη

ΚΑΙΡΌΣ: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη.

ΑΝΕΜΟΙ: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 18 και στη νότια Κρήτη τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.