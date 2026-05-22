Καιρός: Μεμονωμένες καταιγίδες το Σάββατο στην Κρήτη

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά αρχικά λίγες νεφώσεις, γρήγορα όμως οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο από το βράδυ 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Θα φτάσει στην ανατολική και τη νότια νησιωτική χώρα τους 22 με 23 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 και κατά τόπους στα δυτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Κρήτη

ΚΑΙΡΌΣ: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στις Κυκλάδες και μέχρι αργά το απόγευμα στην Κρήτη.

ΑΝΕΜΟΙ: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι στις Κυκλάδες βόρειοι 4 με 5 και πρόσκαιρα το βράδυ τοπικά 6 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Από 16 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.