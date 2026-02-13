Καιρός: Καταιγίδες στην Κρήτη – Πιθανότητα εκδήλωσης ανεμοστρόβιλων

Νέα μεταβολή του καιρού με καταιγίδες αλλά και πιθανότητα εκδήλωσης ανεμοστρόβιλων στην Κρήτη, προβλέπονται σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Οπως αναφέρει το meteo.gr, ενώ τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης 12/02 αναμένεται γενικά πρόσκαιρη βελτίωση, νέα μεταβολή του καιρού αναμένεται από τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης 12/02 από τα δυτικά. Αιτία για αυτή την νέα αλλαγή του καιρού είναι η διέλευση ενός βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή της Ιταλίας προς την περιοχή του Αιγαίου. Πιο αναλυτικά:

– Από τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης 12/02 αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα. Τα φαινόμενα σταδιακά κατά τις βραδινές ώρες της Πέμπτης 12/02 και πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 13/02 θα επεκταθούν ανατολικά και θα επηρεάσουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

– Οι βροχές και οι καταιγίδες κατά τόπους σε τμήματα του Ιονίου, της Δυτικής Πελοποννήσου, της Κρήτης, του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων θα είναι έντονες και οι καταιγίδες είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Στο Νότιο Αιγαίο (συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης) υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης ανεμοστρόβιλου(-ων).