Καιρός: Η πρόγνωση της Ε.Μ.Υ. για την Κρήτη

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 16 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για:Κρήτη

ΚΑΙΡΌΣ: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες αρχικά στην Κρήτη και από το απόγευμα στις Κυκλάδες.

ΑΝΕΜΟΙ: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στην ανατολική Κρήτη ανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Από 11 έως 17 με 18 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 19 βαθμούς Κελσίου.