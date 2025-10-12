menu
20.4 C
Chania
Κυριακή, 12 Οκτωβρίου, 2025
Ελλάδα

Καιρός: Η πρόγνωση έως την Παρασκευή

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-10-2025

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα νοτιοδυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 και τοπικά τους 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 23 και στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 με 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απόγευματινές ώρες. Στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιότερα τμήματα από το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το απόγευμα στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις με ασθενείς βροχές και στα νοτιότερα τμήματα από το απόγευμα πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στη νότια Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και στα Δωδεκάνησα από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-10-2025

Σε όλη τη χώρα λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες και από τις πρωινές ώρες στη δυτική Κρήτη, με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά αρχικά θα είναι ασθενείς και βαθμιαία θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα το απόγευμα στα νοτιοανατολικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 και τοπικά τους 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 23 και στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-10-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις με τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά και την Κρήτη με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16-10-2025

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Από αργά το βράδυ στα δυτικά οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-10-2025

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα κεντρικά και τα βόρεια. Εξασθένηση των φαινομένων προβλέπεται από αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

