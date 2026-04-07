Καιρός: Εως 21 βαθμούς η θερμοκρασία

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 22 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για:Κρήτη

ΚΑΙΡΌΣ: Γενικά αίθριος.

ΑΝΕΜΟΙ: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια 6 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Από 13 έως 20 και τοπικά 21 βαθμούς Κελσίου.