Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές στην Κρήτη

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αρχικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, πιθανώς νωρίς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα δυτικά και νότια πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 24 με 26 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για:Κρήτη

ΚΑΙΡΌΣ: Στις Κυκλάδες αρχικά λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα νότια, όπου θα σημειωθούν λίγες βροχές νωρίς το πρωί. Από τις προμεσημβρινές ώρες ο καιρός θα γίνει γενικά αίθριος. Στην Κρήτη αρχικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, θα περιοριστούν στην ανατολική Κρήτη και από το απόγευμα ο καιρός θα γίνει γενικά αίθριος.

ΑΝΕΜΟΙ: Βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.