Καιρός: Ασθενείς τοπικές βροχές στην Κρήτη

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στη βόρεια Κρήτη μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες και πιθανώς να σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για: Κρήτη

ΚΑΙΡΌΣ: Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στη βόρεια Κρήτη μέχρι το απόγευμα.

ΑΝΕΜΟΙ: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 16 βαθμούς Κελσίου.