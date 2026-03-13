Καιρός: Αραιές νεφώσεις στην Κρήτη

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται ο καιρός σήμερα σε όλη την χώρα σύμφωνα με την ΕΜΥ. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 2 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για:Κρήτη

ΚΑΙΡΌΣ: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

ΑΝΕΜΟΙ: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στις βόρειες Κυκλάδες έως 6 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Από 10 έως 17 με 18 και στη νότια Κρήτη τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.