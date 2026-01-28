menu
Καιρικά φαινόµενα και Κρήτη

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Έσπευσαν οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας να βγάλουν ενηµερωτικές ανακοινώσεις µε τις οποίες καλούσαν τους πολίτες -λόγω των έκτακτων καιρικών φαινοµένων που αναµένονταν µέχρι και χθες το µεσηµέρι στην Κρήτη- να µείνουν µακριά από ποτάµια, πληµµυρισµένες περιοχές κ.λπ.

Χρήσιµη η ανακοίνωση, αλλά γιατί κάθε φορά µας φαίνεται σαν µια προσπάθεια των υπηρεσιών να απεµπολήσουν κάθε ευθύνη για πιθανόν δυσάρεστο περιστατικό;

Για να πει ο προϊστάµενος τους στον εισαγγελέα που πιθανόν τον καλέσει ότι «εµείς έγκαιρα είχαµε βγάλει ανακοίνωση»;

Τα γράφουµε αυτά γιατί θα περίµενες από τον κρατικό µηχανισµό, όλες τις αρµόδιες και συναρµόδιες υπηρεσίες να συµβάλλουν στην εφαρµογή του “Σχεδίου ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας” που έχει εκπονηθεί και για την Κρήτη το 2017, να υλοποιηθούν όσα προβλέπονται, να ενισχυθεί το “προλαµβάνειν” και όχι το «δεν αναλαµβάνουµε την ευθύνη».

Ας  υλοποιηθούν όσα προβλέπουν οι σχεδιασµοί και οι σχετικές µελέτες για τα έκτακτα καιρικά φαινόµενα και ας έλθουν παράλληλα και οι υπηρεσίες να ενηµερώσουν τους πολίτες για το τι πρέπει να κάνουν και τι όχι όταν έχουµε καιρικά φαινόµενα…

