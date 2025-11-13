Καινοτόµος βιωµατική δράση

Η δράση αυτή αποτελεί µια καινοτόµο βιωµατική εκπαιδευτική δράση που στοχεύει στην ενίσχυση της δηµοκρατικής συνείδησης και της ενεργού πολιτειότητας των µαθητών συνδυάζοντας τη βιωµατική µάθηση µε την ευαισθητοποίηση γύρω από το σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων, του κράτους δικαίου, στοχεύοντας στη αποτροπή υιοθέτησης παραβατικών συµπεριφορών και την υιοθέτηση συµπεριφορών σεβασµού των δικαιωµάτων των συνανθρώπων µας.

Οι µαθητές, στην αίθουσα του δικαστηρίου, µε την ανάληψη ρόλων όπως δικαστές, εισαγγελείς, συνήγοροι υπεράσπισης και ακροατήριο, βιώνουν µε πρακτικό τρόπο τις αρχές της ισότητας, της δίκαιης δίκης και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όπως αυτά προστατεύονται και από τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού ( άρθρα 3, 12, 28, 29, 37, 40).

Η συγκεκριµένη προσέγγιση επιπλέον ενισχύει την ενσυναίσθηση και την κατανόηση της δικαιοσύνης ως θεµέλιο της δηµοκρατίας, ενώ παράλληλα ενδυναµώνει τις επικοινωνιακές και κριτικές δεξιότητες των µαθητών. Με αυτόν τον τρόπο, η δράση ενδυναµώνει τη συνειδητοποίηση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των παιδιών ως ενεργών πολιτών, προωθώντας έτσι τις αρχές και αξίες της Σ∆Π σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πλαίσιο.

*Η Ευτυχία Κατσιγαράκη δρ Εγκληµατολογίας, γενική δ/ντρια Ειδικών Νοµικών Ζητηµάτων Υπ. ∆ικαιοσύνης

Επ.Υπεύθυνη Joint European Union-Council of Europe Child-friendly Justice Project