menu
20.6 C
Chania
Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΣυνεργασίες
Συνεργασίες

Καινοτόµος βιωµατική δράση

Συντακτική Ομάδα
Συντακτική Ομάδα
0

Η δράση αυτή αποτελεί µια καινοτόµο βιωµατική εκπαιδευτική δράση που στοχεύει στην ενίσχυση της δηµοκρατικής συνείδησης και της ενεργού πολιτειότητας των µαθητών συνδυάζοντας  τη βιωµατική µάθηση µε την ευαισθητοποίηση γύρω από  το σεβασµό των ανθρώπινων  δικαιωµάτων, του κράτους δικαίου, στοχεύοντας στη αποτροπή  υιοθέτησης παραβατικών συµπεριφορών και την υιοθέτηση συµπεριφορών σεβασµού των δικαιωµάτων των συνανθρώπων µας.
Οι µαθητές,  στην αίθουσα του δικαστηρίου,  µε την ανάληψη ρόλων όπως δικαστές, εισαγγελείς, συνήγοροι υπεράσπισης και ακροατήριο, βιώνουν  µε πρακτικό τρόπο τις αρχές της ισότητας, της δίκαιης δίκης και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όπως αυτά προστατεύονται και από τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού ( άρθρα 3, 12, 28, 29, 37, 40).
Η συγκεκριµένη προσέγγιση επιπλέον  ενισχύει την ενσυναίσθηση και την κατανόηση της δικαιοσύνης ως θεµέλιο της δηµοκρατίας, ενώ παράλληλα ενδυναµώνει τις επικοινωνιακές και κριτικές δεξιότητες των µαθητών. Με αυτόν τον τρόπο, η δράση ενδυναµώνει  τη συνειδητοποίηση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των παιδιών ως ενεργών πολιτών, προωθώντας έτσι τις αρχές και αξίες της Σ∆Π σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
*Η Ευτυχία Κατσιγαράκη δρ Εγκληµατολογίας, γενική δ/ντρια Ειδικών Νοµικών Ζητηµάτων Υπ. ∆ικαιοσύνης
Επ.Υπεύθυνη Joint European Union-Council of Europe Child-friendly Justice Project

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum