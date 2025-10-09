menu
20.2 C
Chania
Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Καινοτόµος εκπαιδευτική πρόταση από το 2ο Νηπιαγωγείο Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0
Μια νέα παιδαγωγική πρόταση, που συνδέει τη µάθηση µε τη φύση και τον πολιτισµό, παρουσίασε το 2ο Νηπιαγωγείο Χανίων µέσα από το εγχειρίδιο µεθοδολογίας “STEAM on foot”, το οποίο δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος Erasmus+ KA210 (2023-1-LT01-KA210-SCH-000152273).

Το έργο υλοποιήθηκε µε τη συµµετοχή τεσσάρων σχολικών µονάδων από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης: του 2ου Νηπιαγωγείου Χανίων (Ελλάδα), του νηπιαγωγείου Zilvitis (Λιθουανία), της Escola Básica Integrada de Arrifes (Πορτογαλία) και του Kaymakam Hikmet Özbağcı İlkokulu (Τουρκία), µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βασικός στόχος του προγράµµατος ήταν να ενισχυθούν τα εκπαιδευτικά επιτεύγµατα των παιδιών προσχολικής ηλικίας µέσα από τη µεθοδολογία STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) και τη βιωµατική εκπαίδευση, δίνοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να εφαρµόζουν καινοτόµες προσεγγίσεις στην υπαίθρια µάθηση.
Το εγχειρίδιο που δηµιουργήθηκε απευθύνεται όχι µόνο σε εκπαιδευτικούς αλλά και σε γονείς και επισκέπτεςτων πόλεων που συµµετείχαν στο πρόγραµµα – Χανιά, Κάουνας, Καραµουρτσέλ, Σάο Μιγκέλ – προτείνοντας δραστηριότητες που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στο περιβάλλον, στην επιστήµη και στην τέχνη, µέσα από την εξερεύνηση, το παιχνίδι και τη συνεργασία.
Όπως επισηµαίνεται στην παρουσίαση του έργου, στόχος είναι «να δηµιουργηθούν συνθήκες που ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς να προάγουν τη µάθηση εκτός τάξης, δίνοντας σε κάθε παιδί τη δυνατότητα, ανάλογα µε την ηλικία και τις ικανότητές του, να συµµετέχει ενεργά στη λήψη αποφάσεων και στη µαθησιακή διαδικασία».
Η συµµετοχή του 2ου Νηπιαγωγείου Χανίων στο πρόγραµµα εντάσσεται στη συνεπή παρουσία του σε δράσεις αειφορίας και διεθνών συνεργασιών, καθώς από το 2009 το σχολείο κατέχει την Πράσινη Σηµαία των EcoSchools, ενώ συµµετέχει σταθερά και σε προγράµµατα eTwinning.
Το πλήρες εγχειρίδιο είναι διαθέσιµο ηλεκτρονικά µέσω της πλατφόρµας Book Creator στη διεύθυνση:
read.bookcreator.com/2MMSiwYSB7Siedde2aBQOLirHho1/ay151uTqR-mz85ZSSNRkCA/Z624HK5QSuep12rNE_Z5dg

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum