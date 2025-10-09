Καινοτόµος εκπαιδευτική πρόταση από το 2ο Νηπιαγωγείο Χανίων

Μια νέα παιδαγωγική πρόταση, που συνδέει τη µάθηση µε τη φύση και τον πολιτισµό, παρουσίασε το 2ο Νηπιαγωγείο Χανίων µέσα από το εγχειρίδιο µεθοδολογίας “STEAM on foot”, το οποίο δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος Erasmus+ KA210 (2023-1-LT01-KA210-SCH-000152273).

Το έργο υλοποιήθηκε µε τη συµµετοχή τεσσάρων σχολικών µονάδων από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης: του 2ου Νηπιαγωγείου Χανίων (Ελλάδα), του νηπιαγωγείου Zilvitis (Λιθουανία), της Escola Básica Integrada de Arrifes (Πορτογαλία) και του Kaymakam Hikmet Özbağcı İlkokulu (Τουρκία), µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βασικός στόχος του προγράµµατος ήταν να ενισχυθούν τα εκπαιδευτικά επιτεύγµατα των παιδιών προσχολικής ηλικίας µέσα από τη µεθοδολογία STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) και τη βιωµατική εκπαίδευση, δίνοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να εφαρµόζουν καινοτόµες προσεγγίσεις στην υπαίθρια µάθηση.

Το εγχειρίδιο που δηµιουργήθηκε απευθύνεται όχι µόνο σε εκπαιδευτικούς αλλά και σε γονείς και επισκέπτεςτων πόλεων που συµµετείχαν στο πρόγραµµα – Χανιά, Κάουνας, Καραµουρτσέλ, Σάο Μιγκέλ – προτείνοντας δραστηριότητες που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στο περιβάλλον, στην επιστήµη και στην τέχνη, µέσα από την εξερεύνηση, το παιχνίδι και τη συνεργασία.

Όπως επισηµαίνεται στην παρουσίαση του έργου, στόχος είναι «να δηµιουργηθούν συνθήκες που ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς να προάγουν τη µάθηση εκτός τάξης, δίνοντας σε κάθε παιδί τη δυνατότητα, ανάλογα µε την ηλικία και τις ικανότητές του, να συµµετέχει ενεργά στη λήψη αποφάσεων και στη µαθησιακή διαδικασία».

Η συµµετοχή του 2ου Νηπιαγωγείου Χανίων στο πρόγραµµα εντάσσεται στη συνεπή παρουσία του σε δράσεις αειφορίας και διεθνών συνεργασιών, καθώς από το 2009 το σχολείο κατέχει την Πράσινη Σηµαία των EcoSchools, ενώ συµµετέχει σταθερά και σε προγράµµατα eTwinning.

Το πλήρες εγχειρίδιο είναι διαθέσιµο ηλεκτρονικά µέσω της πλατφόρµας Book Creator στη διεύθυνση:

read.bookcreator.com/2MMSiwYSB7Siedde2aBQOLirHho1/ay151uTqR-mz85ZSSNRkCA/Z624HK5QSuep12rNE_Z5dg