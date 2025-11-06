Και τυπικά «πράσινος» ο Σλούκας έως το 2027

Και με τη… βούλα παίκτης του Παναθηναϊκού μέχρι το 2027 θα είναι ο Κώστας Σλούκας, καθώς η «πράσινη» ΚΑΕ γνωστοποίησε σήμερα (6/11) τη συμφωνία της με τον διεθνή γκαρντ για την επέκταση της συνεργασίας τους γι’ ακόμη ένα χρόνο. Υπενθυμίζεται ότι ο αρχηγός του «τριφυλλιού», ο οποίος στις 15 Ιανουαρίου θα γιορτάσει τα 36α γενέθλιά του, συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα με τον «ισχυρό άνδρα» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, και «έδωσαν τα χέρια», προκειμένου να συνεχιστεί η συνεργασία τους για την επόμενη διετία. Μάλιστα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε επιβεβαιώσει μέσω Instagram την επέκταση της συμφωνίας με τον έμπειρο άσο.

Η σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει ως εξής: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας της με τον αρχηγό μας, Κώστα Σλούκα, μέχρι το καλοκαίρι του 2027!».