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Και τουρισμός από Ινδία στα Χανιά – Φιλοξενία πρακτόρων από τους ξενοδόχους

Γιάννης Λυβιάκης
Γιάννης Λυβιάκης
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Ραγδαία αναπτύσσεται η τουριστική αγορά και της Ινδίας με τα Χανιά να προσελκύουν και Ινδούς επισκέπτες. Μάλιστα, αναμένονται και απευθείας πτήσεις από Ινδία προς Κρήτη εν αναμονή και της λειτουργίας του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου, στον οποίο το 21.6% έχει επενδυθεί από των Ινδικών συμφερόντων Εταιρεία «GMR Airports Greece S.M.S.A.».
Στα Χανιά, η Ένωση Ξενοδόχων του Νομού, σε συνέχεια του μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογράψει με το Ελληνο-ινδικό Εμπορικό & Οικονομικό Επιμελητήριο φιλοξένησε στα Χανιά το διήμερο 19 & 20 Ιουνίου 2026 Ινδούς Τουριστικούς πράκτορες.
Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ενωσης, «η επίσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας του Συνδέσμου Κρητικής Φιλοξενίας, της Περιφέρειας Κρήτης, του Συνδέσμου Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης και του Ελληνο-ινδικού Επιμελητηρίου.
Το γκρουπ των Ινδών Τουριστικών πρακτόρων συνοδευόταν από τον κ. Άγγελο Τσαβδάρη, πρόεδρο του Ελληνο-ινδικού Επιμελητήριου και την κα Γεωργία Κορακάκη, Senior Advisor for Modernization & Development – Head of Greece-India Relations.
Αυτό το FAM TRIP αποτέλεσε μία εξαιρετική ευκαιρία προβολής των Χανίων και της Κρήτης γενικότερα στην ταχέως αναπτυσσόμενη ινδική τουριστική αγορά ενώ παράλληλα δημιούργησε προϋποθέσεις για μελλοντικές και ουσιαστικές συνεργασίες ιδιαίτερα εν αναμονή και της λειτουργίας του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου, στον οποίο το 21.6% έχει επενδυθεί από των Ινδικών συμφερόντων Εταιρεία «GMR Airports Greece S.M.S.A.». Λόγω αυτής της επένδυσης αναμένουμε στο μέλλον να έχουμε απευθείας πτήσεις από Ινδία με αποτέλεσμα να πετυχαίνουμε μεγαλύτερη διασπορά κινδύνου στις αφίξεις προς Κρήτη».
«Οι προσκεκλημένοι γνώρισαν από κοντά το τουριστικό προϊόν της Κρήτης , με ξεχωριστές ξεναγήσεις σε κάθε νομό, με την συμμετοχή των τοπικών Ενώσεων Ξενοδόχων καθώς και με την συνδρομή τοπικών επιχειρήσεων.
Με B2B συναντήσεις με ξενοδόχους και επιχειρηματίες του τουρισμού, οι Ινδοί Τουριστικοί πράκτορες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ξενοδοχειακές υποδομές καθώς και τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η Κρήτη ως προορισμός υψηλής ποιότητας .
Σε επίσημο δείπνο που παρατέθηκε από την Ένωση Ξενοδόχων Ν. Χανίων στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων, προς τιμή των Ινδών Τουριστικών πρακτόρων, μας τίμησαν με την παρουσία τους η Υπουργός κα Ντόρα Μπακογιάννη και η Υφυπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου, κα Σέβη Βολουδάκη.
Τις ευχαριστούμε για την βοήθεια τους στη συνεχή βελτίωση των υποδομών μας αλλά και την προβολή του προορισμού μας», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΗΜΕΡΙΔΑ
Στο μεταξύ, η Ένωση Ξενοδόχων Ν. Χανίων ανακοίνωσε ότι «πιστεύοντας στον συνδυασμό της τεχνολογίας και της ανάλυσης δεδομένων έτσι ώστε να οδηγούμαστε σε ορθολογικές αποφάσεις ως προορισμός αλλά και ως ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, διοργανώνει την ακόλουθη ημερίδα σε συνεργασία με το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 στο ξενοδοχείο SAMARIA (Κυδωνίας 69 – Πλατεία 1866, Χανιά) και ώρες 19:00 – 20:00 (ώρα προσέλευσης στις 18:30) με τίτλο: «Η χρήση των δεδομένων του τουρισμού για καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις» (Data Analytics & Dynamic Pricing/Yield)”».
Κύριος ομιλητής θα είναι ο Dr. Άρης Ίκκος, Επιστημονικός Διευθυντής του Ινστιτούτου ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ ). Ο κ. Ίκκος είναι υπεύθυνος για την on line τεκμηρίωση των δεδομένων του ελληνικού τουρισμού και το μελετητικό έργο του INSETE-Intelligence, μιας μονάδας επιχειρηματικής πληροφόρησης (business-intelligence-unit) για τον ελληνικό τουρισμό.

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