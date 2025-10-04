Και τα νερά… χάνονται στην Αµπεριά

1 από 2

«Πέρασα από την οδό Β. Χατζηαγγελή ανάµεσα στο 13ο ∆ηµοτικό και το 4ο Γενικό Λύκειο πριν τις 12 το µεσηµέρι και είδα νερά πολλά στο δρόµο, δεν έδωσα σηµασία. Πέρασα πάλι στις 2 και είδα ότι τα νερά είχαν φτάσει στη Ρήγα Φεραίου και από εκεί στη Μουντάκη, σχεδόν 250 µέτρα µακριά! Έψαξα και βρήκα ότι η διαρροή προερχόταν από φρεάτιο δίπλα στη βρύση του πάρκου στο βόρειο τµήµα του…», µας ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Πράγµατι η κατάσταση ήταν όπως την περιέγραψε στις 2 το µεσηµέρι και είναι απορίας άξιο που µέχρι τότε κανείς από τους πολλούς που πέρασαν από την περιοχή δεν φρόντισε να καλέσει το ∆ήµο ή τη ∆ΕΥΑΧ. Ενηµερώσαµε και τις δύο υπηρεσίες, ωστόσο µέχρι το απόγευµα η διαρροή συνεχιζόταν!

Τέτοιες εποχές που οι αγρότες στον κάµπο των Χανίων αναζητούν έστω ένα κυβικό παραπάνω για να ποτίσουν τις καλλιέργειές τους, µπορεί να χάνονται τόσο µεγάλες ποσότητες νερού και τόσο εύκολα από µια απλή διαρροή;