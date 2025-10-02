menu
Και τα αντιπληµµυρικά έργα;

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις που θα επηρεάσουν κυρίως τη ∆υτική Κρήτη από σήµερα το µεσηµέρι µέχρι και το βράδυ της Πέµπτης, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, όπως ανακοίνωσε χθες η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης.

Το αν θα επιβεβαιωθεί η πρόγνωση καιρού θα φανεί σήµερα. Καλού κακού oι Υπηρεσίες και τα Τεχνικά Μέσα της Περιφέρειας Κρήτης που αποτελούν τον µηχανισµό Πολιτικής Προστασίας,  έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξηµένης ετοιµότητας, ανακοινώθηκε.

Μόνο που, όπως διαφάνηκε στην πρόσφατη σύσκεψη για την πολιτική προστασία, µπορεί οι υπηρεσίες να είναι σε ετοιµότητα αλλά τα αντιπληµµυρικά έργα δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Θυµίζουµε ότι στο περιθώριο της σύσκεψης του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στα Χανιά, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων είχε δηλώσει ότι η Περιφέρεια δεν έχει λάβει χρηµατοδότηση την οποία ζήτησε για καθαρισµούς και ότι «βάσει υπολογισµού που είχαν κάνει οι υπηρεσίες µας, για να γίνει βαθύς καθαρισµός σε όλα τα ρέµατα που εγκυµονούν κινδύνους όπως σε αυτά που διατρέχουν καλλιέργειες, οικιστικές και τουριστικές περιοχές, απαιτείται ένα ποσό περίπου 4 εκατ. ευρώ».

Έτσι, η Περιφέρεια έχει ξεκινήσει καθαρισµούς µε µικροποσά που διαθέτει.

Επείγει, λοιπόν, να ολοκληρωθούν επαρκώς οι καθαρισµοί ρεµάτων. Επίσης, να γίνουν έλεγχοι στα φρεάτια και να επισπευθούν όλες οι αναγκαίες αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις.

Ο νοµός Χανίων έχει ζήσει έντονα πληµµυρικά φαινόµενα. Οι παρεµβάσεις, όµως, που ελαχιστοποιούν τους κινδύνους και αποτρέπουν πληµµύρες είναι κάτι παραπάνω από επιβεβληµένες. Έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί χθες.

