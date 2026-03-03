«Και Πατέρας και Μύθος»: Μια μουσική αναδρομή στη ζωή και το έργο του Γρηγόρη Μπιθικώτση στα Χανιά

Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, το Μουσικό Σχολείο Χανίων και οι Εκδόσεις Όγδοο διοργανώνουν μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, λόγου και μουσικής.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026, στις 7:00 μ.μ., το Πνευματικό Κέντρο Χανίων θα πλημμυρίσει από τις αναμνήσεις και τους ήχους του ιππότη του πενταγράμμου του ελληνικού τραγουδιού, με αφορμή την παρουσίαση του νέου βιβλίου της συγγραφέως Άννας Μπιθικώτση:

«Και Πατέρας και Μύθος …Γρηγόρης Μπιθικώτσης 1922-2005»

Πρόκειται για μια κατάθεση ψυχής της κόρης προς τον πατέρα, μια εξιστόρηση που ακροβατεί ανάμεσα στον άνθρωπο Γρηγόρη και το ίνδαλμα που σφράγισε την ελληνική μουσική ιστορία. Η παρουσίαση θα λάβει τη μορφή μουσικής παράστασης, αναβιώνοντας στιγμές που έγιναν κτήμα της συλλογικής μνήμης των Ελλήνων.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

• Χαιρετισμοί Διοργανωτών

• Για το έργο και την προσωπικότητα του «Σερ Μπιθι» θα μιλήσει ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Χανίων, Γιάννης Γιαννακάκης.

• Δραματοποιημένη αφήγηση:

Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου θα μας ξεναγήσουν με τις φωνές τους:

• Ο δρ. Μουσικολογίας Σωτήρης Δογάνης

• Η συγγραφέας Άννα Μπιθικώτση

Μουσικό Μέρος:

Την εκδήλωση θα ντύσουν μουσικά τραγούδια των κορυφαίων ποιητών και συνθετών μας, που ταξίδεψαν στην αθανασία με τη φωνή του “μύθου” Γρηγόρη Μπιθικώτση, με τη συμμετοχή εκλεκτών καλλιτεχνών, μουσικών και χορωδών:

• Ο ερμηνευτής Σωτήρης Δογάνης

• Η soprano Κατερίνα Μεγάλου

• Η Λαϊκή Ορχήστρα Μουσικού Σχολείου Χανίων

• Διεύθυνση Ορχήστρας : Αλέξανδρος Ζάντζας, Ιάσονας Αγγελινάς

• Υπεύθυνοι Καθηγητές: Μαρία Ορφανού, Πέτρος Δούναβης

• Η Χορωδία του Μουσικού Σχολείου Χανίων Ά Γυμνασίου

• Διεύθυνση Χορωδίας: Ανδριάννα Νεαμονίτη

Παρουσίαση:

Την βραδιά θα συντονίσουν και θα παρουσιάσουν τα Μέλη της Καλλιτεχνικής Ομάδας «ΑΛΑΤΙΕΡΑ».

Είσοδος: Ελεύθερη

Μια βραδιά αφιερωμένη στον άνθρωπο που ένωσε τις φωνές των Ελλήνων, μέσα από τα μάτια της κόρης του και την καρδιά της πόλης που αγαπά τον πολιτισμό.

Υπό την αιγίδα του Δήμου Χανίων

________________________________

Δυο λόγια για το βιβλίο

Η συγγραφέας Άννα Μπιθικώτση μας χαρίζει ένα ανεκτίμητο, για την ιστορία της μουσικής μας, βιβλίο. Μια πολύτιμη μαρτυρία, για τον αγαπημένο της πατέρα και κορυφαίο Έλληνα ερμηνευτή Γρηγόρη Μπιθικώτση.

Το βιβλίο της «Και Πατέρας και Μύθος – Γρηγόρης Μπιθικώτσης 1922- 2005» αποτελεί μια συναρπαστική, συγκινητική καταγραφή ανθρώπινων στιγμών του μυθικού ερμηνευτή και συνάμα μαρτυριών για σταθμούς της τεράστιας καριέρας του, στην οποία η ίδια υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας.

Στις σελίδες του καθηλωτικού βιβλίου της Άννας Μπιθικώτση παρελαύνουν οι σπουδαιότεροι δημιουργοί του ελληνικού τραγουδιού που εμπιστεύτηκαν το έργο τους στον ανυπέρβλητο ερμηνευτή με την «ξύλινη φωνή», αλλά παρουσιάζεται επίσης με μοναδικό τρόπο και το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η πραγματική του ζωή μετουσιώνεται με ένα τρόπο σχεδόν μαγικό σε τέχνη.

Το βιβλίο «Και Πατέρας και Μύθος – Γρηγόρης Μπιθικώτσης 1922- 2005» προλογίζουν με δύο εξαιρετικά κείμενα, ο σπουδαίος μας συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος και ο κορυφαίος ποιητής της γενιάς του ’70 Γιώργος Μαρκόπουλος.

Η ίδια η συγγραφέας στο σημείωμά της στο οπισθόφυλλο του βιβλίου αναφέρει:

«Μέσα σε αυτό το λεύκωμα μνήμης καταγράφω με απέραντη αγάπη και τρυφερότητα τη ζωή μου δίπλα στον ακριβό μου πατέρα, τον Γρηγόρη, τον δικό σας Μπιθικώτση.

Αγγίζω με σεβασμό τις στιγμές μας, έτσι όπως τις βίωσα, άλλοτε μέσα από τα παιδικά μου μάτια και άλλοτε μέσα από τα μάτια της εφηβείας αλλά και της ωριμότητας.

Θυμάμαι το χρονολόγιο του φωτεινού έργου του, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γράφτηκαν και πρωτοπαρουσιάστηκαν οι συνθέσεις του, καθώς και οι συνθέσεις των μεγάλων ποιητών και συνθετών μας, τις οποίες ταξίδεψε με τη φωνή του στην αθανασία. Το πόνημα διανθίζεται με ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό από το προσωπικό μου αρχείο, με καταχωρήσεις στον τύπο από το 1963 έως και το 2005 και με ιστορικά ντοκουμέντα που σκιαγραφούν την ελληνική κοινωνία, χρήσιμα για τον αναγνώστη και τον ερευνητή.

Μέσα από την άγρυπνη καρδιά της μάνας μου, της Θεοκλείας, της πρώτης συντρόφου της ζωής του, των αδελφών του και των φίλων του, καθώς και των ανυπέρβλητων συνθετών, ποιητών και κλασικών ερμηνευτών μας, καταθέτω χωρίς φειδώ από το άλφα έως το ωμέγα τη ζωή τους δίπλα του. Μέσα από τις μνήμες τους έρχονται στο φως τα άγνωστα για μας ενθυμήματά τους, τα αισθήματα και οι στοχασμοί τους. Ξαναβρίσκω τα λόγια που μου έλεγε! Τις αναμνήσεις μου, τις παραστάσεις της ψυχής του πίσω από τα φώτα, αυτές που δεν είδε και δεν χειροκρότησε κανείς. Παραστάσεις ψυχής που φτερούγισαν στους ουρανούς της ζωής που συμπορευτήκαμε.

Με μια βαθιά βουτιά στη ζωή της οικογένειάς μου, ανασύρω την ίδια τη ζωή μας από τον βυθό του παρελθόντος, γυρνώντας τον χρόνο πίσω και μετρώντας, κύμα το κύμα, τα ταξίδια του από το πρώτο ως το τελευταίο».

Άννα Μπιθικώτση»