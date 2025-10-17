Και πάλι ο δηµοτικός φωτισµός…

Παραµένουν τα προβλήµατα στο νυκτερινό φωτισµό, µε επιπτώσεις σε όλο το ∆ήµο Χανίων και όχι µόνο. Η βλάβη στο σταθµό στην Αγιά για την οποία κατέβηκε εξειδικευµένο συνεργείο του ∆Ε∆∆ΗΕ το καλοκαίρι από την Αθήνα για να την επισκευάσει τελικά… παραµένει. Για αυτό και οι συνεχιζόµενες διακοπές στην ηλεκτροδότηση του δηµοτικού φωτισµού σε συνοικίες της πόλης σε χωριά όπως το Βαρύπετρο αλλά και σε χωριά του ∆ήµου Πλατανιά. Σύµφωνα µε πληροφορίες το συνεργείο επανήλθε και ξεκίνησαν νέες προσπάθειες για την αποκατάσταση της βλάβης. Ας ελπίσουµε αυτή τη φορά όµως οι προσπάθειες να δώσουν αποτέλεσµα γιατί καθώς µπαίνουµε όλο και πιο βαθιά ηµερολογιακά στο φθινόπωρο είναι τουλάχιστον ανεπίτρεπτο ολόκληρες περιοχές να στερούνται δηµοτικό φωτισµό.