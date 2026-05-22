Και πάλι για την στεγαστική κρίση

∆ιογκώνεται και πάει η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα καθώς σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat το 26,4% των Ελλήνων δαπανά περισσότερο από το 40% του εισοδήµατός του για να τα βγάλει πέρα µε το κόστος στέγασης.

Πουθενά στην Ευρώπη το ποσοστό δεν είναι υψηλότερο, την ίδια ώρα που το 10,6% των Ελλήνων έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές που αφορούν είτε τη δόση του δανείου είτε το ενοίκιο.

Η δε αύξηση στα ενοίκια φέρνουν τη χώρα µας στην 5η θέση µεταξύ των χωρών της Ε.Ε.

Η συνεχής άνοδος τόσο των ενοικίων όσο και των τιµών πώλησης ακινήτων, σε συνδυασµό µε τη µειωµένη προσφορά διαθέσιµων κατοικιών, εντείνει την πίεση, ιδιαίτερα στα µεγάλα αστικά κέντρα και στις τουριστικές περιοχές.

Παράλληλα, σηµαντικό µέρος του οικιστικού αποθέµατος εξακολουθεί να παραµένει εκτός αγοράς καθώς σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών, περίπου 794.000 κατοικίες παραµένουν κλειστές, παρά τα φορολογικά κίνητρα που έχουν θεσπιστεί για την επαναφορά τους στη µακροχρόνια µίσθωση.

Σύνθετο και δύσκολο σκηνικό, που χρειάζεται προσπάθεια και στοχευµένα µέτρα για την ανατροπή του.