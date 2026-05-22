Παρασκευή, 22 Μαΐου, 2026
Και πάλι για την στεγαστική κρίση

Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
∆ιογκώνεται και πάει η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα καθώς σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat το 26,4% των Ελλήνων δαπανά περισσότερο από το 40% του εισοδήµατός του για να τα βγάλει πέρα µε το κόστος στέγασης.
Πουθενά στην Ευρώπη το ποσοστό δεν είναι υψηλότερο, την ίδια ώρα που το 10,6% των Ελλήνων έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές που αφορούν είτε τη δόση του δανείου είτε το ενοίκιο.
Η δε αύξηση στα ενοίκια φέρνουν τη χώρα µας στην 5η θέση µεταξύ των χωρών της Ε.Ε.
Η συνεχής άνοδος τόσο των ενοικίων όσο και των τιµών πώλησης ακινήτων, σε συνδυασµό µε τη µειωµένη προσφορά διαθέσιµων κατοικιών, εντείνει την πίεση, ιδιαίτερα στα µεγάλα αστικά κέντρα και στις τουριστικές περιοχές.
Παράλληλα, σηµαντικό µέρος του οικιστικού αποθέµατος εξακολουθεί να παραµένει εκτός αγοράς καθώς σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών, περίπου 794.000 κατοικίες παραµένουν κλειστές, παρά τα φορολογικά κίνητρα που έχουν θεσπιστεί για την επαναφορά τους στη µακροχρόνια µίσθωση.
Σύνθετο και δύσκολο σκηνικό, που χρειάζεται προσπάθεια και στοχευµένα µέτρα για την ανατροπή του.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

