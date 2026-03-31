Τρίτη, 31 Μαρτίου, 2026
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Και ο Δήμος Σφακίων σε Μνημόνιο για την Πολιτική Προστασία

Προγράμματα που αφορούν τους τομείς της πρόληψης, της ανθεκτικότητας και της Πολιτικής Προστασίας αφορά το μνημόνιο που υπέγραψε, μεταξύ φορέων της Αυτοδιοίκησης και ο Δήμος Σφακίων. 

Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων, υπέγραψε ο δήμαρχος Σφακίων Ιωάννης Ζερβός, χθες Δευτέρα 30 Μαρτίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη και του Προέδρου του Δ.Σ. του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων και Δημάρχου Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γιάννη Κωνσταντάτο.

Πρόκειται για την έναρξη συνεργασίας μεταξύ επίσημης πολιτείας και 150 δήμων της χώρας, με στόχο, η τοπική αυτοδιοίκηση να μπορέσει να ενισχύσει τις δράσεις της και να εκτελέσει προγράμματα που αφορούν τους τομείς της πρόληψης, της ανθεκτικότητας και της Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο εφαρμογής του νομοσχεδίου «Ενεργή Μάχη» που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή.

Όπως αναφέρει ο δήμαρχος Σφακίων: «Με τον νέο νόμο, λύνονται επί της ουσίας τα χέρια της τοπικής αυτοδιοίκησης και θα μπορεί πλέον να σχεδιάζει, να προτείνει, να λειτουργεί αποτελεσματικά για θέματα πολιτικής προστασίας. Σε μία περίοδο μάλιστα, όπου η κλιματική κρίση έχει δείξει τα δόντια της και οι τοπικές κοινωνίες έχουν την ανάγκη να προστατευτούν, να οργανωθούν, να αυτοσχεδιάσουν, χωρίς γραφειοκρατικά ή άλλα αναχώματα».
Όπως εξηγεί ο δήμαρχος Σφακίων: «Η ενίσχυση των δήμων με χρηματοδότηση, προσωπικό και τις κατευθυντήριες γραμμές ενός θεσμικού πλαισίου που θα λειτουργεί απρόσκοπτα, εγγυώνται και κατοχυρώνουν την πολιτική προστασία, για την οποία ο κάθε δήμος θα λειτουργήσει με απόλυτη ευθύνη, συνέπεια και στην οποία οι δημότες, οι πολίτες, σήμερα πια προσβλέπουν και αναμένουν με αγωνία».
Συμμετέχοντας στο Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων, ο δήμος Σφακίων, όπως τόνισε ο κ. Ζερβός: «Υπάρχει η εγγύηση, για το τώρα και το μέλλον της θωράκισης αλλά και της ανθεκτικότητας ενός δήμου απομακρυσμένου, σε μεγάλο τμήμα του ορεινού, που έχει ανάγκη τη στήριξη και την αποτελεσματική συν-λειτουργία με την επίσημη πολιτεία και τη θεραπεία διεκδικήσεων προς όφελος της γης μας και των ανθρώπων της. Περιβαλλοντικά, αναπτυξιακά και με κριτήριο την τοπογραφική και γεωγραφική μας ταυτότητα, είμαστε ως δήμος υποχρεωμένοι να διαφυλάξουμε το αύριο των Σφακίων. Να δημιουργήσουμε, συνεργαζόμενοι με την πολιτεία, το πλαίσιο εκείνο που θα μας ανοίξει μεταξύ άλλων, τις πόρτες για μία πιο ευρωπαϊκή προσέγγιση και βοήθεια σε θέματα που αντιμετωπίζουμε και σίγουρα θα αντιμετωπίσουμε περισσότερο στο μέλλον και αφορούν την ανθεκτικότητα της περιοχής μας και την πολιτική προστασία της».
Ο δήμος Σφακίων ανέφερε ο κ. Ζερβός υπέγραψε το μνημόνιο: «Αναγνωρίζοντας πως στην «Ενεργή Μάχη», τα Σφακιά οφείλουν να συμμετέχουν δεδομένου ότι έχουμε ως τοπική αρχή και προτάσεις και προγραμματισμό και ιδέες και άποψη. Η μεγαλύτερη θεωρούμε καινοτομία, στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο, είναι πως η τοπική αυτοδιοίκηση θα έχει ουσιαστικό λόγο και ρόλο ενώ παράλληλα θα συμμετέχει με ευθύνη στον διάλογο για τον εθνικό σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας».

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

