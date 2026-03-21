Και ντετέκτιβ στη Σούδα για το “Gerald R. Ford” – Ερευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Και ντετέκτιβ από την Αμερική αναμένονται στη Σούδα κατά τη άφιξη του «Gerald R. Ford».

Οι ντετέκτιβ αναμένεται να εξετάσουν αν ευθύνεται προσωπικό του αεροπλανοφόρου για την πυρκαγιά στο «Gerald R. Ford» στις 12 Μαρτίου.

Σε δημοσίευμα της εφημερίδας: “ΤΑ ΝΕΑ” αναφέρεται ότι «το ακραίο ενδεχόμενο η καταστροφική πυρκαγιά στο αεροπλανοφόρο «Gerald R. Ford», που μείωσε τη δύναμη πυρός των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν, να οφείλεται σε… σκόπιμη ενέργεια μελών του πληρώματός του, θα ερευνήσουν οκτώ ντετέκτιβ του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, οι οποίοι καταφθάνουν τη Δευτέρα στη βάση της Σούδας, όπου θα ελλιμενιστεί για έλεγχο μέχρι την Πέμπτη 2 Απριλίου.

Οι ερευνητές θα επιβιβαστούν στο πλοίο όπου θα αρχίσουν να λαμβάνουν καταθέσεις από υπευθύνους αξιωματικούς και από μέλη του πληρώματος που μπορεί να σχετίζονται με το συμβάν.

Ηδη από τις προκαταρκτικές ενέργειες αμερικανών ειδικών, εκτός βεβαίως από το ενδεχόμενο τεχνικής βλάβης, εξετάζεται ο ρόλος 20 μελών του πληρώματος που είχαν πρόσβαση στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, με ερευνώμενο κίνητρο του τυχόν εμπρησμού τη δυσαρέσκεια που φέρεται να είχε εκφραστεί από πολλούς από τους 6.000 ναυτικούς που υπηρετούν στο «Gerald R. Ford» λόγω της πολύμηνης διαρκούς απασχόλησης – χωρίς τα προβλεπόμενα «ρεπό» – μέσα στο αεροπλανοφόρο.

Οπως έγινε γνωστό, η έρευνα εστιάζεται στα συγκεκριμένα 20 μέλη τα οποία είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία των πλυντηρίων και έχουν πρόσβαση σε αυτά, αφού οι υπόλοιποι ναύτες δίνουν σε αυτούς τα ρούχα και τον ιματισμό τους.

Οπως ήδη έχουν γράψει τα «Χανιώτικα νέα», για τη ∆ευτέρα 23 Μαρτίου προγραµµατίζεται η άφιξη στην προβλήτα Κ-14 της Ναυτικής Βάσης της Σούδας του αµερικανικού αεροπλανοφόρου “USS Gerald R. Ford (CVN-78)” προερχόµενο από τη Ερυθρά Θάλασσα. Το αεροπλανοφόρο συνοδεύεται από τα αντιτορπιλικά USS Mahan (DDG-72), USS Bainbridge (DDG-96) και USS Winston S. Churchill (DDG-81).

Η ηµεροµηνία πάντως δεν πρέπει να θεωρείται σίγουρη και δεν αποκλείεται το αεροπλανοφόρο να φτάσει νωρίτερα ή και αργότερα, για λόγους ασφαλείας.

Κινητοποίηση ενάντια στην παρουσία του αεροπλανοφόρου προγραµµατίζουν η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων, σωματεία και κοινωνικοί φορείς, την Παρασκευή 27 Μαρτίου, στις 19:00, στην πλατεία της Αγοράς.

 

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

