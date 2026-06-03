Και η Τροχαία;

Κυκλοφοριακό κοµφούζιο χθες στο κέντρο των Χανίων. Ουρές από αυτοκίνητα στην οδό Κισσάµου λόγω των… θερινών έργων, αλλά και µποτιλιαρίσµατα σε κεντρικούς δρόµους, όπως η Μπότσαρη. Και εύλογη η απορία αναγνώστη µας:

«Ένας τροχονόµος για ρύθµιση της κυκλοφορίας και για ειδικά περιστατικά, όπως στο ενδεχόµενο να χρειαστεί να περάσει ασθενοφόρο, δεν υπάρχει;».

Η Τροχαία µπορεί να κάνει ελέγχους και να γράφει οχήµατα αλλά είναι γεγονός ότι δεν βλέπουµε ποτέ σχεδόν τροχονόµους στους δρόµους για να κατευθύνουν τα οχήµατα όταν σηµειώνονται µποτιλιαρίσµατα.