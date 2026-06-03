Και η Τροχαία;

Κυκλοφοριακό κοµφούζιο χθες στο κέντρο των Χανίων. Ουρές από αυτοκίνητα στην οδό Κισσάµου λόγω των… θερινών έργων, αλλά και µποτιλιαρίσµατα σε κεντρικούς δρόµους, όπως η Μπότσαρη. Και εύλογη η απορία αναγνώστη µας:
«Ένας τροχονόµος για ρύθµιση της κυκλοφορίας και για ειδικά περιστατικά, όπως στο ενδεχόµενο να χρειαστεί να περάσει ασθενοφόρο, δεν υπάρχει;».
Η Τροχαία µπορεί να κάνει ελέγχους και να γράφει οχήµατα αλλά είναι γεγονός ότι δεν βλέπουµε ποτέ σχεδόν τροχονόµους στους δρόµους για να κατευθύνουν τα οχήµατα όταν σηµειώνονται µποτιλιαρίσµατα.
Κυκλοφοριακό κοµφούζιο χθες στο κέντρο των Χανίων. Ουρές από αυτοκίνητα στην οδό Κισσάµου λόγω των… θερινών έργων, αλλά και µποτιλιαρίσµατα σε κεντρικούς δρόµους, όπως η Μπότσαρη. Και εύλογη η απορία αναγνώστη µας:
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