Και η διάβρωση… προχωρά!

Η διάβρωση στο παραλιακό µέτωπο του κόλπου των Χανίων συνεχίζεται απρόσκοπτα.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα η αποκάλυψη του βράχου στην παραλία του Πλατανιά, δίπλα στο λιµανάκι και οι συχνοί τραυµατισµοί λουόµενων.

Την ίδια στιγµή µια µελέτη που εκπόνησε το ΕΛΚΕΘΕ για λογαριασµό της Περιφέρειας για την αντιµετώπιση της διάβρωσης, παραµένει στα “συρτάρια” και δεν έχει εφαρµοστεί ακόµα!

Μόνο που πολύ σύντοµα θα χρειαστεί η επικαιροποίηση της, η εκ νέου δηλαδή εκπόνηση της γιατί θα θεωρείται παρωχηµένη!