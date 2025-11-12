menu
21.7 C
Chania
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσεις4 & 2 Τροχοί
4 & 2 Τροχοί

Και επίσημα το MotoGP στην Ταϊλάνδη έως και το 2031

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η Ταϊλάνδη θα συνεχίσει να διοργανώνει αγώνα του MotoGP στο Μπουριράμ και την πίστα “Chang International Circuit” τουλάχιστον έως το 2031, όπως ανακοίνωσαν σήμερα (12/11) οι διοργανωτές και οι τοπικές αρχές. Το γκραν πρι της Ταϊλάνδης αποτελεί μέρος του αγωνιστικού προγράμματος του MotoGP από το 2018, όταν διοργανώθηκε για πρώτη φορά, ενώ η νέα συμφωνία επεκτείνει το συμβόλαιο που είχε ισχύ έως το 2027.

Εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης της Ταϊλάνδης δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε έναν προϋπολογισμό 3,9 δισεκατομμυρίων μπατ (ήτοι περίπου 103,86 εκατ. ευρώ) για τη φιλοξενία του αγώνα κατά τη διάρκεια αυτής της πενταετούς περιόδου.

«Το γκραν πρι της Ταϊλάνδης έχει εξελιχθεί σε μια ολοένα και πιο σημαντική, και εντυπωσιακή, εκδήλωση» τονίζει σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος του MotoGP, Καρμέλο Εθπελέτα, και προσθέτει: «Η Ταϊλάνδη και η νοτιοανατολική Ασία είναι “κλειδί” για το MotoGP. Το άθλημά μας είναι ήδη δημοφιλές με ένα σημαντικό κοινό και υπάρχουν ακόμη πολλές δυνατότητες για να αναπτυχθούμε ακόμη περισσότερο».

Υπενθυμίζεται ότι η Ταϊλάνδη διεκδικεί τη «φιλοξενία» και αγώνα της Φόρμουλα Ένα και γι’ αυτό μέσα στο εφετινό καλοκαίρι το υπουργικό συμβούλιο της χώρας ενέκρινε την υποψηφιότητα για τη διεξαγωγή ενός γκραν πρι στους δρόμους της πρωτεύουσας Μπανγκόκ. Το σχετικό σχέδιο προβλέπει ότι η Φόρμουλα Ένα θα καλωσορίσει την Ταϊλάνδη στο καλαντάρι της από το 2028 με ένα αρχικό πενταετές συμβόλαιο και γι’ αυτό το σκοπό το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε να διατεθούν περίπου 40 δισεκατομμύρια μπατ (περίπου 1,065 δισ. ευρώ) για την εν λόγω υποψηφιότητα.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum